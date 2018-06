Willem-Alexander en Máxima hebben schattig nestje puppy's gefokt: "Hopelijk wil niet iedereen nu zo'n hond" Redactie

26 juni 2018

08u26

Bron: AD.nl 2 Royalty Koning Willem-Alexander en koningin Máxima krijgen er heel wat kleintjes bij. Hun labrador Nala is afgelopen weekend bevallen van zeven kerngezonde puppy's, vier mannetjes en drie vrouwtjes.

Iedereen zal toegeven dat het aandoenlijk is: de zeven – twee blonde en vijf zwarte- kleine hondjes die nog met de oogjes gesloten bij elkaar de warmte opzoeken in Villa Eikenhorst. De foto van het nestje, die dit weekend door koning Willem-Alexander op Instagram werd geplaatst, kreeg binnen een dag al meer dan 27.000 likes.

Een van de pups zal bij het koninklijke gezin blijven; de andere zes krijgen een 'ander warm thuis' als ze groot genoeg zijn, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten op Instagram. Het is niet duidelijk waar de hondjes precies naartoe gaan, al zien heel wat mensen het wel zitten om een van de pups te adopteren.

Maar dat is precies waar secretaris Ger van der Teems van de Nederlandse Labrador Vereniging ook een beetje bang voor is. "Toen de film 101 dalmatiërs uitkwam, wilde iedereen opeens een dalmatiër", vreest hij in het AD. "Nu kunnen mensen denken ‘oh de Oranjes hebben een heel nestje labradors, dan nemen wij ook een labrador’. Mensen zijn er gek genoeg voor. Maar ik hoop het niet, want voor zo’n hond moet je zorgen. Dan moet je bewuste keuzes maken."

Strenge fokregels

"Ik ga er ook van uit dat ook de koning zich aan het verenigingsfokreglement heeft gehouden, aangezien hij lid is van de Nederlandse Labrador Vereniging", vervolgt van der Teems. "Dat reglement heel streng, je hond moet worden gekeurd op een aantal mogelijke erfelijke afwijkingen voor je mag fokken. Dat heeft puur te maken met de gezondheid van de dieren."

Hij denkt ook te weten waar de pups naartoe gaan. "Ik denk dat de honden naar zakelijke relaties of kennissen gaan en niet zomaar naar iedereen. Ik denk ook niet dat iedereen even Villa Eikenhorst binnen mag om bij hun toekomstige pup te komen kijken, wat bij veel fokkers wel mag."

Nala en Skipper

Willem-Alexander ging vorig jaar ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag nog uitgebreid op de foto met de twee Engelse labradors van het gezin, Skipper en Nala. Dat gebeurde in de tuin van villa De Eikenhorst in Wassenaar, waar de koning woont met zijn echtgenote koningin Máxima (47) en hun dochters Amalia (14), Alexia (12) en Ariane (11).

Nala verscheen in 2015 voor het eerst op officiële foto's van de Oranjes. Skipper was toen al jaren onderdeel van het gezin. In 2012 kwam de viervoeter nog in het nieuws nadat hij gewond raakte tijdens de eendenjacht.