Wij vonden onze ‘verdwenen’ prinses: Marie-Christine snijdt voorgoed alle banden met België door Mario Danneels

14 november 2019

06u00

Bron: Story 0 Royalty Na een reeks spraakmakende interviews en schandalen leek prinses Marie-Christine, de tante van koning Filip, al jaren van de aardbol te zijn verdwenen. Nu verbrak ze ook het laatste contact met zus Esmeralda. Wij konden de even rebelse als gekwelde royal evenwel traceren: ze woont in een geïsoleerd dorp in de Amerikaanse wildernis.

Terwijl onze prinses Esmeralda tot in Rusland het nieuws haalde na haar arrestatie bij een klimaatbetoging in Londen, leek haar zus Marie-Christine in rook te zijn opgegaan. De oudste van de dochters van koning Leopold III en prinses Lilian, en dus de halfzus van Albert II en tante van onze huidige vorst, woont al sinds 1980 in de Verenigde Staten, maar liet vroeger geregeld van zich horen. Tot in 2007, toen ze onze royaltywatcher een laatste interview toestond. Sindsdien leek de prinses van de aardbol verdwenen, en in een gesprek met onze krant Het Laatste Nieuws zegt Esmeralda nu dat ze zelf al jaren niets vernomen heeft: Marie-Christine “wil geen contact meer. Niet met de familie, niet met de vrienden van vroeger. Dat is haar keuze. Ze zegt dat ze een nieuw leven heeft. Die situatie duurt nu al drie, vier jaar. Het maakt me triest, maar ik respecteer haar beslissing. Ik heb geprobeerd, maar ze wil echt niet. Ik mag haar niet forceren.” Wij kunnen nu onthullen waar prinses Marie-Christine dat nieuwe leven slijt: in een eenvoudige woning in Sequim, een afgelegen dorp in de wildernis van de staat Washington.

Zware gokschulden

Wie dezer dagen het Amerikaanse nummer belt dat geregistreerd staat op naam van Jean-Paul Gourgues, Marie-Christines echtgenoot, stoot steevast op een antwoordapparaat dat in tegenstelling tot vroeger nooit meer beantwoord wordt. Het meest recente beeld van de koningsdochter is tien jaar oud: een kwekerij van maltezers uit Arizona mocht op haar website een foto plaatsen van haar en het hondje dat ze had uitgekozen. “Prinses Marie-Christine heeft eindelijk alles. Het trieste prinsesje heeft haar weg gevonden”, luidt het bijschrift. “Ze wil nooit nog terug naar de eenzaamheid van een royalty-bestaan. Nu wil ze enkel haar leven in vrijheid leven.” En nadat ze al lang met haar land en familie had gebroken, heeft ze dat nu dus tot het uiterste doorgedreven door alle contact te weigeren met de buitenwereld en haar eigen zus, de enige van de familie met wie ze nog sprak. In de jaren 1990 zorgde Marie-Christine voor enorme ophef door cameraploegen te ontvangen in haar toenmalige thuishaven Los Angeles, om te getuigen over haar jeugdtrauma’s met moeder Lilian. Later kwam ze in opspraak toen ze financieel volledig aan de grond zat. Naar eigen zeggen na slechte investeringen, volgens goede bron omdat zij en haar man in hun nieuwe thuisstad Las Vegas zulke zware gokschulden hadden opgestapeld dat ze de casino’s niet langer binnen mochten.

Het spoor bijster

Dankzij de erfenis van prinses Lilian krabbelde Marie-Christine in 2002 weer recht, om daarna opnieuw explosieve memoires te publiceren. Haar laatste publieke uitlatingen gaan terug tot 2007, toen ze liet optekenen dat de monarchie maar beter werd opgedoekt in België, waar ze wellicht sinds 1983 geen voet meer heeft gezet. De prinses correspondeerde sporadisch enkel nog met haar zus Esmeralda en schoonzus Léa, de weduwe van broer Alexander. De rest van het land raakte het spoor bijster. Wij kunnen onthullen dat Marie-Christine, nu 68, het wilde Las Vegas heeft verruild voor Sequim, een pittoresk dorp van nog geen 7.000 zielen vlak op de grens tussen de staat Washington en Canada. In 2009 telden zij en Jean-Paul Gourgues er 325.000 dollar neer voor een eenvoudig huis met drie slaapkamers en een tuin vol fruitbomen. Marie-Christine woont aan de voet van de adembenemende Olympic Mountains en de wouden van het gelijknamige natuurgebied, en kan er de geur opsnuiven van de enorme lavendelvelden rond Sequim, de ‘lavendelhoofdstad van Noord-Amerika’. Het lijkt er dus naar dat het verloren kind van onze koninklijke familie eindelijk rust gevonden heeft, al wijst haar breuk met Esmeralda erop dat ze zich nog steeds niet met haar afkomst weet te verzoenen…