Wie zullen prins Harry en Meghan Markle kiezen als meter en peter van hun eerste kindje? KD

26 februari 2019

16u50 0 Royalty Prins Harry (34) en Meghan Markle (37) zijn nog steeds in blijde verwachting van hun eerste kindje. Over enkele weken is de hertogin van Sussex uitgerekend en dus rijst de vraag wie er aangesteld zullen worden als peter en meter. Kenners zijn van één ding zeker: prins William wordt het al zeker niet.

Prins William heeft drie kinderen, namelijk prins George, prinses Charlotte en prins Louis. Zijn broer, prins Harry, werd geen enkele keer gevraagd als peter. Royaltykenners zijn er dus zeker van dat hij niet zal toestaan dat William peter wordt van zijn zoon of dochter. Volgens insiders hebben de prinsen ook nog een andere reden om elkaar het peterschap niet te gunnen. “Het zijn broers, dus ze zullen sowieso een rol spelen in elkaars leven en dat van hun kinderen.”

Op sociale media wordt er al druk gespeculeerd over wie dan wel de rol van meter en peter zal mogen invullen. Jessica Mulroney, Misha Nonoo en Lindsay Jill Roth, die al jarenlang de beste vriendinnen zijn van Meghan Markle, staan hoog in de noteringen. Een bekendere naam, die volgens kenners ook kans maakt om meter te worden, is Serena Williams. Zij was de gastvrouw op de babyshower van Meghan en is al een tijdlang goed bevriend met de toekomstige moeder. De peter zou Jake Warren, een goede vriend van Harry, zijn. Leuk detail: Jake is het petekind van prinses Diana.