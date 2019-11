Wie is Samantha Grant, de ‘venijnige’ halfzus van Meghan Markle? TDS

01 november 2019

10u00

Bron: The Independent 0 Royalty Het emotionele interview dat Meghan Markle (38) gaf tijdens haar bezoek aan Afrika met prins Harry (35) is ook bekeken door haar halfzus Samantha Grant (54). De vervreemde halfzus kon haar ogen naar eigen zeggen niet geloven. “Het is te gek voor woorden dat iemand die over de hele wereld wordt bijgestaan door bodyguards, in privéjets vliegt en bovendien miljonair is, het lef heeft om te klagen”, klonk het. Het is inmiddels de zoveelste keer dat de uitgesproken Amerikaanse haar halfzus brandmerkt als vals, hypocriet of een royal onwaardig. Maar wie is Samantha eigenlijk, en hoe is het zo ver kunnen komen?

Al sinds 2016 spuwt Samantha Grant voortdurend haar gal over haar halfzus in de media. De problemen begonnen toen bekend raakte dat Meghan een romance was begonnen met de Britse prins Harry. Nochtans was het ooit anders tussen de halfzussen en konden ze jaren geleden op elkaar steunen. De twee delen dezelfde vader: Thomas Markle Sr., met een leeftijdsverschil van 17 jaar. Samantha en haar broer Thomas Jr. zijn de kinderen van Thomas Sr. en zijn eerste vrouw Roslyn Loveless, terwijl Meghan werd geboren tijdens zijn tweede huwelijk met Doria Ragland.

Samantha beweert dat zij Meghan Markle gedurende een periode van 12 jaar zo goed als opgevoed heeft, toen ze samen in Los Angeles woonden. Ze zouden toen erg hecht geweest zijn, gezien ook Samantha de Hollywoodwereld inrolde en aan de slag kon als actrice en model. Maar in 2008 sloeg het noodlot toe: bij de Amerikaanse werd de zenuwziekte Multiple Sclerosis (MS) vastgesteld. Het ging bergaf met Samantha - die inmiddels in een rolstoel zit - waarna zij en Meghan elk hun eigen weg op gingen. De twee zouden later nog amper met elkaar gesproken hebben, het begin van een jarenlange en koude stilte tussen de halfzusjes.

(lees verder onder de foto’s)

Oorlog

Toen Meghan Markle door haar ‘koninklijke’ relatie steeds meer in de spotlights werd geplaatst, liep het helemaal fout en verklaarde Samantha haar halfzus de oorlog. Het begon met een stortvloed aan warrige tweets: zo beweerde ze meerdere keren dat de voormalige ‘Suits’-actrice haar in de steek had gelaten omdat ze zich schaamde voor haar aandoening. Later zag ze het toch weer anders: toen beweerde ze dat de vete tussen haar en Meghan is ontstaan door een ongepaste opmerking van prins Harry. Die zou gezegd hebben dat de Britse royals voor Meghan nu “de familie zijn die ze nooit heeft gehad”. Een uitspraak die bij de Markles in het verkeerde keelgat was geschoten. Samantha schreef scherp dat haar halfzus “niet past bij een lid van de koninklijke familie”. “Meghan is narcistisch en egoïstisch. Ik denk dat de koninklijke familie van haar zou walgen. Ze is een oppervlakkig iemand die hoger op de sociale ladder wil. Hollywood heeft haar veranderd. Ik denk dat ze er enkel op uit was om prinses te worden.”

(lees verder onder de foto’s)

Van kwaad naar erger

Toen Harry en Meghan uiteindelijk trouwden, ging het van kwaad naar erger. Samantha was niet uitgenodigd op de bruiloft en voelde zich duidelijk gekrenkt. Via Twitter beschuldigde ze Meghan van het negeren van haar eigen familie, terwijl ze maar wat graag een koninklijke rol vervult en alle voordelen tot zich neemt. “Blij dat je zoveel tijd hebt om bezig te zijn met een eerbetoon aan anderen, terwijl je je eigen vader negeert”, klonk het. “Hoe koud kun je zijn? Kijk in de spiegel, Harry. Ik denk dat ik gelijk had. Diana zou zich schamen.” Daar bleef het niet bij: “Wat denk je ervan om hulde te brengen aan je eigen vader? Genoeg is genoeg. Als onze papa sterft, dan ligt dat aan jou, Meg.” Ze noemde haar zusje ook meermaals ‘Princess Pushy’.

Geld verdienen

Het moet Samantha bovendien zijn beginnen dagen dat er grof geld te verdienen valt met haar uitlatingen. Ze dook met de regelmaat van een klok op in Britse shows om haar afschuw te verkondigen en werkte tijdens de zwangerschap van haar halfzus zelfs mee aan de tv-documentaire ‘Meghan and the Markles: A Family at War’, waarin ze beweerde dat de Hertogin over heel wat zaken loog en zei dat “Meghan helemaal geen hart heeft”.

(lees verder onder de foto)

Lucratieve deal

Ze verzilverde inmiddels ook een andere lucratieve deal: Samantha schrijft aan een boek over Meghan met de weinig aan de verbeelding overlatende titel: ‘The Diary of Princess Pushy’s Sister’. “Sommige dingen zal ze niet leuk vinden, andere dingen wel. Als ze meer volwassen is en het boek leest, zal ze het misschien begrijpen.”

Ondertussen werkt Samantha als een consultant voor geestelijke gezondheid. Ze is twee keer gescheiden, heeft drie kinderen en woont momenteel met haar partner in Florida. De ex-man van Samantha liet een tijdje terug opvallend genoeg weten iedereen te willen waarschuwen voor Samantha: “Ze heeft haar halfzus al bijna tien jaar niet gesproken.” De moeder van de Amerikaanse beaamde dat en beschuldigde haar dochter ervan geld te willen verdienen over de rug van Meghan. “Samantha zit haar al jaren op de huid, alles wat ze over Meghan zegt is een leugen. Ze kan Meghan niet verdragen en is gewoon stikjaloers.”

Meghan heeft zich in tegenstelling tot haar halfzus nooit uitgesproken over Samantha.