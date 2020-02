Werknemer Jeffrey Epstein verbreekt stilzwijgen en onthult wat prins Andrew verborgen wilde houden TDS

24 februari 2020

12u00

Bron: The Sun/Mail on Sunday 2 Royalty Kan de rust nog terugkeren voor de Britse prins Andrew (60)? Het lijkt er niet op, nu twee nieuwe ooggetuigen hun boekje hebben opengedaan over de misstappen van de zoon van Queen Elizabeth. Volgens de getuigen, een officier én een voormalige werknemer van de overleden Jeffrey Epstein, liegt de prins systematisch over zijn rol binnen het schandaal en heeft Andrew zich wel degelijk vergrepen aan slachtoffer Virginia Roberts (36).

Zo vertelt Steve Scully (70) - die jarenlang de telefoon- en internetspecialist van Epstein was en tot zijn meest intieme kring behoorde - in The Sun hoe hij de ‘gevallen’ prins begin 2000 in het zwembad aantrof met een wel erg jonge vrouw in bikini. Naar eigen zeggen ging het om Virginia Roberts. Het voorval gebeurde volgens Scully op Little St. James, het Caraïbische privé-eiland van Epstein, waar hij werd ‘opgeroepen’ om technische problemen waar de miljardair mee kampte op te lossen. “Hij greep haar kont vast en dat soort dingen. Ze kusten elkaar”, aldus Steve. “Hij drong zich op bij haar en was haar aan het betasten.”

Volgens Steve Scully verzette de vrouw - in tegenstelling tot wat men dacht - zich echter niet. “Ze werkte op geen enkele manier tegen”, klinkt het. “Andrew had een opgewonden blik in zijn ogen. Ze bepotelden elkaar en stoeiden minutenlang in het zwembad, waarna ze op de ligstoelen gingen liggen en verder deden.” Toen Epsteins werknemer de twee later die dag tegen het lijf liep, stelde Scully zich voor. “Ik zei: ‘Ik ben Steve de telefoonman.’ Waarop hij zei: ‘Oké, Steve de telefoonman. Ik zag je hier eerder, een heerlijke plek om te werken, nietwaar?’ Pas toen viel het mij op hoe jong het meisje was, ze stond achter de prins zoals een klein kind achter zijn of haar ouders zou staan. Maar ze zei geen woord. Het stoorde me hoe jong ze was. Ik vond dat totaal ongepast.”

(lees verder onder de foto)

Leugens

En dan is er nog de getuigenis van een officier, die het Britse korps 23 jaar diende en betrokken was bij het onderzoek naar het seksschandaal. Hij onthult aan The Mail dat prins Andrew zijn tijd in maart 2001 helemaal niet met zijn gezin doorbracht, hoewel de prins dat bij hoog en laag blijft beweren. In het desastreuse tv-interview dat hij gaf aan de BBC, zei Andrew namelijk dat hij zich niet kon herinneren Virginia Giuffre ontmoet te hebben. Hij meent dat hij geen seks met haar kon hebben in maart 2001, omdat hij die dag met zijn dochter Beatrice ging dineren bij Pizza Express.

“Complete onzin”, stelt de officier in de Britse krant, die tevens juridische stappen neemt tegen de prins en zijn zogezegde alibi. “Hij kwam ’s nachts aan bij het koninklijke paleis en begon de bewakers de huid vol te schelden. Over waarom het hek niet meteen werd opengedaan en zo. Ik weet zo goed als zeker dat dat die avond was waarvan nu wordt gezegd dat hij seks zou hebben gehad met mevrouw Roberts.”

(lees verder onder de foto)

Nieuwe stap

De nieuwe getuigenissen over Andrews banden met de veroordeelde zedendelinquent hebben weer aanzienlijke reputatieschade aangericht. Volgens de Amerikaanse advocate Lisa Bloom, die verschillende slachtoffers van Epstein vertegenwoordigt, is dit een nieuwe stap in de richting naar gerechtigheid. “Ik hoop dat er nog getuigen volgen en moedig anderen aan om ook contact met mij op te nemen”, zegt ze. “Ik zou heel graag met de getuigen praten. Het is nu noodzakelijker dan ooit dat Prins Andrew doet wat hij heeft beloofd en meewerkt aan het onderzoek van de FBI.”

Slachtoffer Virginia Roberts blijft ondertussen beweren dat ze als ‘seksslavin’ werd geronseld, en dat ze gedwongen werd om seks te hebben met Andrew. Dat zou drie keer zijn gebeurd tussen 1999 en 2001: één keer in Londen, één keer in Epsteins huis in New York en één keer op een eiland in de Caraïben. Virginia zegt dat ze gewelddadig werd beroofd van haar jeugd door Epstein en de Britse prins.