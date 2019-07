Werkingsmiddelen koning Filip dan toch niet verhoogd? “Er is helemaal geen sprake van een nieuwe indexering” tvc

16 juli 2019

18u22

Bron: Belga 1 Royalty De civiele lijst van de koning wordt dit jaar niet geïndexeerd. De woordvoerster van het Paleis spreekt mediaberichten over een verhoging van de werkingsmiddelen van het staatshoofd tegen. De laatste indexering dateert van 1 oktober van vorig jaar.

De voorbije weken doken verschillende berichten op over een indexering van de civiele lijst van koning Filip en van de dotaties voor de andere leden van de koninklijke familie. Het paleis zegt nu dat er geen sprake is van een nieuwe indexering.

"De civiele lijst van de Koning is gekoppeld aan de evolutie van de gezondheidsindex, en wordt aangepast bij overschrijding van de spilindex, zie artikel 3 van de wet op de civiele lijst", zegt woordvoerster van het Paleis Rafike Yilmaz. "De laatste overschrijding van de spilindex dateert van augustus 2018. Daardoor werd artikel 3 van de wet op de Civiele Lijst toegepast vanaf 1 oktober 2018 en was er dus een indexering voor het laatste trimester van 2018. Op 1 oktober 2018 werd de civiele lijst geïndexeerd. De civiele lijst voor 2019 gaat verder op het geïndexeerd bedrag van 2018. Er is dus helemaal geen sprake van een nieuwe indexering", aldus Yilmaz.