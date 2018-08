Werken prins Andrew en zijn ex Sarah aan een verzoening? Redactie

09 augustus 2018

10u00

Bron: Dag Allemaal

Daar stonden ze plots, op de Royal Ascot-paardenraces: prins Andrew (58), zijn ex-vrouw Sarah Ferguson (58) en hun dochters Beatrice (30) en Eugenie (28), als een hecht gezin. De onverwachte reünie doet Britse royalty­watchers al speculeren over een definitieve verzoening van Andrew en 'Fergie'. Al kan prins-gemaal Philip nog roet in het eten gooien...

Andrew en Sarah bleven sinds hun breuk 26 jaar geleden amicaal met elkaar omgaan, ze wonen zelfs al zo’n twintig jaar weer als vrienden onder één dak, in ­Royal Lodge op Windsor Castle. Ook op de verjaardagen of bij het afstuderen van hun dochters waren ze altijd beiden aanwezig, in goede verstandhouding.

Maar langzamerhand lijkt er nu ook sprake van amoureuze toenadering. Fergie hintte weleens eerder op hertrouwen met ­Andrew, maar het jongste jaar overlaadt ze hem op sociale media met haast verliefde ­complimenten. Bij zijn laatste verjaardag feliciteerde Fergie hem op Instagram: ‘De beste man, vader, vriend… Prins An­drew… ooh de allerknapste.’

En dat zij en Andrew samen op een officiële gelegenheid als gezin naar buiten komen, met de halve koninklijke familie in hun kielzog, is helemáál nieuw.

De toenadering tussen Sarah en haar ex-schoonfamilie is al enkele maanden aan de gang. Het lijkt alsof de Windsors haar in alle stilte gewoon weer in hun gelederen aan het opnemen zijn.

Uitbundig onderonsje

Eerst was er het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle in mei. Sarah arriveerde toen in haar eentje voor de feestelijkheden op Windsor Castle, maar ze was wél uitgenodigd.

Vervolgens dus, vorige maand, de grote verrassing op de Ascot-­paardenraces: prins Andrew, Sarah, Beatrice en Eugenie als een stralend gezin. Meer nog: Elizabeth II had haar ex-schoondochter op de koninklijke tribune uitgenodigd, waar de twee een uitbundig onderonsje hadden.

In oktober is Sarah zélf moeder van de bruid, want dan trouwt haar jongste dochter Eugenie met ondernemer Jack Brooksbank (32), al zeven jaar haar vriend. Voor die royal wedding kunnen de Windsors sowieso niet om Fergie heen, maar alles wijst erop dat die bruiloft de weg opengooit naar een definitieve verzoening.

Te frivool

Prins Andrew en Sarah Ferguson trouwden in 1986. In 1988 werd hun liefde bezegeld met een dochter, Beatrice. Twee jaar later volgde zusje Eugenie. Het gezin had alles om gelukkig te zijn.

Maar veel Britten vonden de hertogin van York veel te ­frivool voor de koninklijke familie, zeker in vergelijking met prinses Diana. Terwijl ­‘Lady Di’ op handen werd gedragen, dreef de bevolking collectief de spot met haar schoonzus. Bovendien was ­Andrew als legerofficier vaak uithuizig, waardoor zijn vrouw zich nog geïsoleerder begon te voelen. En zo groeide het paar steeds verder uit elkaar.

‘Den John’

De doodsteek volgde in augustus 1992, toen paparazzifoto’s verschenen van een schaars­geklede Fergie op vakantie in Zuid-Frankrijk. Terwijl haar dochtertjes van 4 en 2 vlakbij in het zand speelden, sabbelde een man aan haar tenen: John Bryan, die later wereldberoemd zou worden in Vlaanderen als ‘den John’ van Hollywood- vrouw Astrid.

Een vernederde Fergie probeerde hem nog af te doen als haar ‘financieel adviseur’, maar het kwaad was geschied. De Windsors waren ‘not amused’ door de schande die hun schoondochter het hof en de familie aandeed, en niet veel later verliet Fergie met het schaamrood op de wangen het echtelijk dak. Zij en Andrew scheidden officieel vier jaar later.

Blenders verkopen

Sarah, die houdt van een rijkelijke levensstijl, kwam in de loop der jaren meermaals in het nieuws met haar steeds dieper wordende schuldenput en de wanhopige pogingen om die te dempen. Op Amerikaanse tv-shoppingkanalen probeerde ze zelfs blenders te slijten. In interviews flapte ze eruit hoe ‘wreed’ prins Philip en haar ex-schoonbroer Charles haar behandelden en dat ze nergens meer welkom was.

Acht jaar geleden ging de hertogin van York een schandaal te ver. Ze nam 600.000 euro aan van een undercoverjournalist, in ruil voor toegang tot Andrews zakencontacten. De koninklijke familie was zo razend dat prins William zijn tante een jaar later negeerde bij het opstellen van de gastenlijst voor zijn huwelijk.

Prins Philip

In 2011 kondigde Sarah aan dat haar schuldeisers eindelijk ­waren betaald dankzij een tussenkomst van haar ex, die ze omschreef als ‘mijn ridder op het witte paard’. Dochter Eugenie noemt hen dan ook ‘het best gescheiden koppel dat ik ken.’

Vijf jaar terug nodigde de Queen Sarah voor het eerst opnieuw uit op Balmoral, haar vakantieverblijf in Schotland. Sindsdien brengt Sarah er elke zomer enkele dagen door, maar vóór de komst van prins Philip, die haar nooit vergeven heeft. Als Andrew en Sarah willen hertrouwen, zal de Queen daar volgens Britse royaltywatchers geen probleem mee hebben. Zolang ze er maar voor zorgen dat haar 97-jarige echtgenoot er niet bij hoeft te zijn...