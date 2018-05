Wat zei Harry tegen Meghan bij aankomst in de kerk? SD

19 mei 2018

13u59

Bron: Twitter 0

Prins Harry (33) was bloednerveus toen hij eenmaal met Meghan Markle (36) voor het altaar stond, klaar om zijn jawoord te geven. Live op televisie was te zien hoe hij enkele woorden tegen zijn aanstaande zei. Wat die woorden exact waren, zullen we mogelijk nooit weten, maar de beelden zorgen alvast voor amusante speculatie op het internet. Van "Je ziet er prachtig uit" tot "Ik doe het in m'n broek."