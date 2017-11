Wat zal er veranderen voor Meghan Markle na koninklijk huwelijk? ep

13u12

Bron: Daily Mail, The Independent, 0 AFP Vandaag kondigde de Britse koninklijke familie officieel de verloving van prins Harry en Meghan Markle aan. Royalty Na de aankondiging van de verloving van de Britse prins Harry en Meghan Markle vragen heel wat royaltywatchers zich af welke titel de actrice zal krijgen. Wie verwacht dat eens Meghan getrouwd is met een prins zij prinses wordt, heeft het fout. Welke titel krijgt zij en haar eventuele kinderen dan wel?

Enkel vrouwen die in de Britse koninklijke familie geboren worden, krijgen namelijk officieel de titel prinses, zoals prinses Charlotte, de dochter van Kate Middleton en prins William. Vermoedelijk krijgen William en Meghan op hun huwelijksdag officieel de titel Hertog en Aartshertogin van Sussex, dan krijgen ze ook dit hertogdom toegewezen. Sinds 1843 staat er geen koninklijk lid meer aan het hoofd van Sussex. Wel zal naar de Amerikaanse actrice gerefereerd worden als HRH Princess Henry.

Dat Meghan een gescheiden vrouw is, ze was in het verleden getrouwd met producer Trevor Engelson, vormt gelukkig ook geen probleem voor haar huwelijk met Harry. Dat heeft ze onder meer te danken aan prins Charles en Camilla Parker Bowles. Harry's vader en moeder waren ook allebei gescheiden voor ze in 2005 in het huwelijksbootje stapten.

Kinderen

Kate Middleton kreeg ook niet de titel van prinses toen ze in 2011 met prins William trouwde. Ook zij is aartshertogin. Eens William de titel van zijn vader erft, mag zij wel officieel prinses genoemd worden. Moesten Meghan en Harry kinderen krijgen, dan zullen die waarschijnlijk wel de officiële titel van prins en prinses krijgen. Prins Harry is de vijfde in lijn voor de troon, en als Kate Middleton in april bevalt van haar derde kind, zal hij nog een plaatsje zakken.

Britse nationaliteit

Voor ze in het huwelijksbootje treedt, zal Markle de Britse nationaliteit moeten aannemen. Ook zal ze naar Londen moeten verhuizen om haar koninklijke taken te vervullen. Er bestaat wel de mogelijkheid dat ze ook Amerikaanse blijft, als ze voor een dubbele nationaliteit gaat. De Britse krant Daily Mail meldt dat het koppel tijdens hun verloving in Nottingham Cottage in de buurt van Kensington Palace zullen gaan wonen. Het is een cottage met twee slaapkamers, bescheiden woonkamer en een kleine tuin. Meghan verbleef er al verschillende maanden toen ze Harry de laatste 12 maanden bezocht.

Kensington Palace Kate Middleton is officieel geen prinses, haar dochter Charlotte is dat wel.