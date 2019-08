Wat gebeurde er echt met prins Charles’ Australische minnares, Dale ‘Kanga’ Tryon-Harper? Redactie

31 augustus 2019

06u00

Bron: Primo 0 Royalty Ze was, zo werd althans beweerd, de enige vrouw die prins Charles ooit heeft begrepen. Toch eindigde de liaison tussen Dale ‘Kanga’ Tryon-Harper en de prins van Wales in een pijnlijk drama. Meer zelfs, volgens sommigen was de dood van de vrouw die al de minnares was van de prins vóór er sprake was van Lady Di, een moordcomplot.

De mysterieuze dood van een verbitterde minnares

Al jarenlang wordt er geregeld geschreven over de verhouding tussen prins Charles en zijn huidige vrouw Camilla Parker-Bowles, en hoe intens hun relatie al was voor het huwelijk van de prins met Diana. Van de Australische minnares van de prins wordt er daarentegen amper nog gewag gemaakt. Dat heeft volgens Britse journalisten die het reilen en zeilen van de koninklijke familie in de gaten houden, vooral te maken met het dramatische einde van de betrokken vrouw.

Dale Harper werd geboren in Melbourne en kwam als jonge vrouw naar Londen, waar ze kennismaakte met haar toekomstige echtgenoot Anthony Tryon, de derde baron van Tryon. Door dat huwelijk werd de Australische zelf barones en kreeg ze toegang tot de Britse adel. In dat milieu viel ze op door haar charme, intelligentie en schoonheid en leerde ze prins Charles kennen, die een goede vriend was van haar man. Dat ze getrouwd was, en dan nog met iemand die hij als ‘vriend’ betitelde, weerhield Charles er niet van achter Kanga, zoals Dale door haar familie en vrienden werd genoemd, aan te gaan. De blondine zwichtte voor de prins en werd zijn minnares. Al was ze niet de enige.

Nieuwe scharrel

De andere vrouw in het leven van vrijgezel prins Charles, Camilla Parker-Bowles, was ook getrouwd. Ze was al snel op de hoogte van de nieuwe scharrel van haar geliefde en haatte Kanga meteen. Volgens vrienden was het wederzijds en konden beide vrouwen elkaar niet luchten. Het werd een haast pathologische haat. Ze vochten om de aandacht van de prins, die de twee zonder scrupules tegen elkaar uitspeelde.

Vooral Camilla ging er hard tegenaan, zeggen die vrienden. ‘Kanga had een van nature zachtaardiger karakter en had het liever allemaal stilgehouden, maar Camilla was een ander paar mouwen’, zegt een vroegere vriendin van beide vrouwen. ‘Camilla was superjaloers en deed er alles aan om Kanga bij de prins zwart te maken en in diskrediet te brengen. Dat lukte niet echt, wellicht omdat Kanga het in de slaapkamer toch een stuk beter deed dan Camilla. De prins was ook zo slim de twee tegen elkaar uit te spelen. Zeker toen ze zwanger werden. Was Kanga zwanger, dan liet de prins haar vallen ten voordele van Camilla. En omgekeerd. Ondanks alles vernoemden ze allebei een kind naar de prins. En werd hij zelfs peetvader van de jongens.’

Perslekken

Het huwelijk met Lady Di veranderde heel wat. Camilla wachtte, als een spin in haar web, haar moment af en zou er uiteindelijk toch in slagen de prins te strikken voor een huwelijk, Kanga echter voelde zich zodanig aan de kant geschoven en verraden, dat ze niet van plan was langer discreet en zwijgzaam te blijven. Ze begon informatie over koninklijke kringen door te spelen aan de pers, in ruil voor aandacht voor haar pas gelanceerde kledinglijn ‘Kanga’. Net toen de koninklijke familie het al moeilijk had met het stilhouden van Lady Di, die een steeds onafhankelijkere en eigenzinnigere koers ging varen.

Vier jaar na het ‘huwelijk van de eeuw’ en toen haar relatie met prins Charles al tot een dieptepunt was gezakt, pakte lady Diana op een dag uit met een van Kanga’s creaties. Naar verluidt kreeg de koningin toen een appelflauwte van ontzetting en woede. De vrouw van de prins die een jurk droeg van de minnares van diezelfde prins, dat was ongehoord. Daarbij vermoedde men bovendien dat Kanga en lady Di over meer praatten dan enkel over mode - iets wat voor de koninklijke familie dreigde te eindigen in schandalen en gezichtsverlies.

Verslaving

Toeval of niet, maar ondertussen ging het met Kanga’s privéleven allesbehalve denderend. Haar man had eindelijk genoeg van haar overspelig gedrag en vroeg de echtscheiding aan. Tegelijkertijd kreeg Kanga het nieuws dat ze baarmoederkanker had en dringend geopereerd moest worden. In 1996 liet ze zich vervolgens opnemen in een privékliniek om af te kicken van de pijnstillers waaraan ze in de nasleep van haar kankerbehandeling verslaafd was geworden. Tijdens dat verblijf viel ze uit een raam en brak ze haar ruggengraat. Ze bleef verlamd achter en zou nooit nog kunnen lopen. In meer dan een artikel en zelfs in een documentaire werd gesuggereerd dat Kanga niet gevallen was, maar uit het raam werd geduwd. Waar of niet, daarvoor zijn nooit bewijzen opgedoken, maar feit is dat Kanga zich na dat ongeval gedroeg als een angstige en bedreigde vrouw. Ze beweerde dat iemand erop uit was haar te vermoorden. Op grond daarvan en omwille van het vermoeden dat ze door de pijnstillers paranoïde was geworden, werd ze gedwongen opgenomen.

Terugkeer

Na dat verblijf in een psychiatrische instelling reisde ze nog naar Australië en India, volgens sommigen met het even stellige als stille advies zich niet meer te laten zien in Londen. Maar achteraf keerde ze toch nog terug naar Engeland. Daar werd ze kort na aankomst opnieuw in het ziekenhuis opgenomen. Ze stierf er, kort vóór haar vijftigste verjaardag en slechts enkele maanden na de dood van Diana, officieel aan een zware bloedinfectie.

Haar dood blijft tot op vandaag een van die mysterieuze en verdachte overlijdens in het entourage van de Britse koninklijke familie.