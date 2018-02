Wat een luxe: in deze poepchique chalet verblijven Filip en Mathilde op skiverlof TDS

13 februari 2018

17u56

Voor de royaltyfans is het jaar na jaar uitkijken naar de foto's van Filip en Mathilde op de latten in het Zwitserse Verbier. Traditiegetrouw nodigt het Paleis een fotograaf uit om innige beelden te schieten in de sneeuw. Wat hun lenzen evenwel niet vastleggen: het prachtige interieur van hun verblijf in de sneeuw. Want Filip, Mathilde en hun kroost gaan niet op hotel, maar trekken naar de chique chalet van een familievriend.

Volgens kenners zijn Filip en koningin Mathilde ook dit jaar weer met hun kinderen Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Eléonore, naar de chique chalet van baron Guy Ullens de Schooten getrokken. Die is al jaar en dag een vriend aan huis in het Paleis van Laken. De baron, die samen met zijn vrouw een waardevolle kunstcollectie bezit, behoort bovendien tot de rijkste burgers van België.

Baden in luxe

Toen de baron jaren geleden een domein in Verbier kocht, liet hij er prompt zijn droomchalet bouwen. De riante villa is een architecturaal pareltje in de bergen geworden: de ideale locatie voor ons vorstenpaar om even tot rust te komen. Na een heerlijke dag op de latten konden ze er 's avonds genieten van een gezellig vuur in de imposante open haard. Moest er toch gewerkt worden? Dan kon Filip zich terugtrekken in de werkruimte met bibliotheek.

Mathilde kon intussen genieten van een wellnessmoment in het ligbad van marmer met jetstream. Zin in een wijntje? Aan keuze geen gebrek in de authentieke wijnkelder. Ook de kinderen van Filip en Mathilde zullen een leuke week achter de rug hebben. Zij sliepen in stapelbedden in de logeerkamer. Iets zegt ons dat daar wel eens een 'royaal' kussengevecht is uitgebroken!