Was dit een modern huwelijk? Neen, maar wel een mooi. Verslag van de trouw van Meghan en Harry door onze journaliste ter plaatse NADINE VAN DER LINDEN IN LONDON

19 mei 2018

18u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Royalty Harry en Meghan. Was dit een mòdern huwelijk, zoals vooraf werd voorspeld? Neen, vindt onze journaliste Nadine Van Der Linden, die bij Windsor Castle alles volgde, en iets te veel mannen met berenmutsen zag en iets te veel ‘God en dood en hemel’ hoorde, om van ‘modern’ te spreken. Het was wel een mòòi huwelijk. Met heel veel warme mensen, zoals de bisschop uit Chicago, en vooral Harry die aandoenlijk zei: ‘You look amazing’. Een verslag.

Modern, zo ging het dus worden. De Britse media toeterden het hier al dagen en zagen overal voortekenen. Dat Meghan bijvoorbeeld geen ‘gehoorzaamheid’ zou beloven aan Harry, als vrijgevochten vrouw. Ja, deze pittige Amerikaanse zou het koningshuis wel afstoffen! Maar laten we eerlijk zijn: dit was een traditioneel huwelijk, en hoe kan het ook anders. Royals gaan nu eenmaal niet blootsvoets op Ibiza trouwen, met het hemd uit de linnen broek en loungemuziek. Wat we zagen was een bruidegom die in militair pak arriveerde, en witte handschoenen droeg die geen enkele doorsnee man ooit draagt, tenzij hij heel fervent snooker speelt. De bruid stapte op haar beurt uit de Bentley in een cleane, perfect gesneden satijnen jurk van Givenchy, die haar pràchtig stond, maar die de liefhebbers van de Cinderella-stijl wat op hun honger liet. Geen pareltjes, geen kant, minieme oorbelletjes. ‘Ze mag Kate qua jurk niet in de schaduw stellen’, klonk het bij royalty-kenners. Tot dààr dus, hoe vrijgevochten je uiteindelijk in royalty kan zijn.

