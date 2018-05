Was de lege stoel naast prins William een eerbetoon aan prinses Diana? SD

20 mei 2018

09u52

Bron: Elle/Bustle 375 Royalty Het koninklijk huwelijk van Prins Harry (33) en Meghan Markle (36), voortaan de hertog en hertogin van Sussex, werd gekenmerkt door meerdere elementen die een eerbetoon vormden aan Harry's moeder prinses Diana. Alleen één eerbetoon, waarbij er op sociale media wel eens een traantje weggepinkt werd, bleek er helaas geen te zijn.

Het is je misschien ook opgevallen: de lege stoel naast prins William (35) in de St. George's Chapel. Al snel begon men te speculeren op sociale media. Op Twitter leken velen ervan overtuigd dat het een eerbetoon was aan wijlen prinses Diana, de plek waar ze had gezeten als ze nog in leven was. Een ontroerend gebaar.

Alleen werd die gedachtegang na het huwelijk al snel de kop ingedrukt. De stoel werd volgens ingewijden helemaal niet leeg gehouden ter nagedachtenis van Diana. "De stoel voor koningin Elizabeth II wordt altíjd vrijgehouden", klinkt het. Er zat dus gewoon niemand op die plaats om het zich van koningin Elizabeth II vrij te houden. Want het kan natuurlijk niet zijn dat een paar veren op de hoed van een familielid haar uitzicht zouden belemmeren. Het is een kwestie van etiquette.

"Waarom zat de koningin dan gewoon niet een verdieping lager?", vroegen sommigen zich af. Wel, volgens Rebecca English van The Daily Mail is dit namelijk "haar favoriete plek in de kapel".

Hardnekkige royalty-fans blijven echter geloven dat het één van de vele elementen was die verwerkt zaten in de bruiloft als eerbetoon aan prinses Diana. Want ook Meghans sluier, haar bruidsboeket, de witte rozen en de lezing van Lady Jane Fellowes (61), Diana's zus, en Diana's ring die Meghan droeg op de receptie brachten hulde aan de overleden prinses.

I'd like to believe that the seat next to Prince William is for Princess Diana #RoyalWedding #HarryandMeghan pic.twitter.com/h8hhpIiFW0 OR DIDN'T HE(@ shirocamehome) link

It looked like there was a seat purposefully left open on the front row. If so, most assuredly in memory of Princess Diana at the #RoyalWedding PARIS(@ PARISDENNARD) link

The spare seat next to William for Diana 😭😭😭😭😭😭😭#royalwedding Sharyn Casey(@ SharynCasey) link

Is the empty seat next to William saved for Diana? I NEED TO KNOW. #RoyalWedding Katie(@ katiewall91) link

Btw - I’ve seen some reports about the spare seat by Prince William in the chapel as having being left in memory of Princess Diana. It wasn’t empty for that reason. The seat in front of the Queen is always left empty, I am told by BP #royalwedding Rebecca English(@ RE_DailyMail) link