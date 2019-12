Wanneer Thaise prinses oudejaar viert, staat heel Phuket op zijn kop TK

31 december 2019

Bron: ANP 1 Royalty Het leven op het Thaise schiereiland Phuket is sinds gisteren compleet ontregeld door de komst van koningsdochter prinses Sirivannavari. Die heeft besloten de jaarwisseling door te brengen op het vakantie-eiland.

Sirivannavari wil onder meer een kijkje nemen bij de baai van Phang Nga en gaan eten op het eilandje Ko Panyi. Dat lijken onschuldige vakantie-uitjes, ware het niet dat daarvoor alles en iedereen moet wijken. In een serie decreten van het Bureau van de Koninklijke Hofhouding is de eilandbevolking, inclusief de vele buitenlandse toeristen, te kennen gegeven dat ze uit de buurt van de prinses moeten blijven. Er zijn ook uiterst strenge veiligheidsmaatregelen genomen.

"Waarom eigenlijk? Zijn ze bang dat ze wordt aangevallen of is het slechts een excuus om het dagelijks leven van zoveel mogelijk mensen te ontregelen?", vroeg de kritische koningshuisjournalist Andrew MacGregor Marshall zich dit weekeinde af via zijn sociale mediakanalen. "Verwacht de komende drie dagen chaos en ontwrichting terwijl de prinses geniet van haar vakantie", voegde hij er maandag na haar aankomst aan toe.