Wanneer de eerste minister op weekend mag bij de Queen: "Een reis naar het vagevuur" TK

10 september 2018

09u12

Bron: ANP 1 Royalty Koningin Elizabeth heeft dit weekend in haar vakantieverblijf Balmoral in Schotland premier Theresa May en haar man Philip te logeren gekregen. De premier en haar echtgenoot werden gisterenmorgen gezien bij Crathie Kirk, waar zij samen met de koningin, prins Charles en Camilla naar de kerkdienst gingen.

Een logeerpartij van de 'Prime Minister' behoort tot de vaste tradities van de koninklijke vakantie in Schotland die bijna twee maanden in beslag neemt. Maar de eerste ministers kijken er niet altijd naar uit. Volgens een koninklijke biograaf vond Margaret Thatcher het bijvoorbeeld een reis naar het 'vagevuur'.

Tony Blair omschreef de weekends dan weer als 'een levendige combinatie van het intrigerende, het surreële en het uiterst gekke'. De sterke borrels 'met de kracht van echte raketbrandstof' maakten het wel wat gemakkelijker om te ontspannen.

Echtgenote Cherie onthulde in haar boek 'Speaking For Myself' dat hun zoontje Leo op Balmoral was verwekt. Dit kwam omdat Cherie haar anticonceptie niet mee had durven nemen uit schaamte, omdat de paleisstaf volgens haar gevraagd of ongevraagd de koffer én toilettas uitpakte.