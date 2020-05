Waarom Queen Elizabeth ooit achterin een wagen werd gesleurd tijdens haar koninklijke tournee TDS

28 mei 2020

19u19

Bron: ITV 0 Royalty Op 9 september 2015 werd ze officieel de langst regerende vorst van Groot-Brittannië ooit en een jaar later, toen de Thaise koning Bhumibol overleed, werd ze tevens de langst regerende vorst wereldwijd. En toch is er nog altijd veel dat de wereld niet weet over de Britse Queen Elizabeth (94). Dat blijkt ook uit de nieuwe documentaire ‘Inside the Crown: Secrets of the Royals’, die deze week op de Britse zender ITV werd uitgezonden. Zo onthulde koninklijke correspondent Wesley Kerr dat de Queen tijdens een staatsbezoek aan Jamaica ooit achterin haar wagen werd ‘gegooid’, omdat haar veiligheid niet langer kon gegarandeerd worden.

Tijdens de koninklijke tournee van Queen Elizabeth door Jamaica leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. De Queen was volgens koninklijk deskundige Wesley Kerr in haar nopjes en was vastbesloten om tijdens haar bezoek aan het Caraïbische eiland ten zuiden van Cuba ook de ‘gewone’ burgerbevolking van het land te ontmoeten. De koningin stond er volgens Kerr dan ook op een wandeling te maken door het centrum van de hoofdstad Kingston.

“Ik herinner me hoe de koningin in Kingston vastberaden was om rond te gaan”, aldus de koninklijke correspondent. “Ze zei: ‘Ik ben de koningin van Jamaica (het land is lid van het Gemenebest van Naties, koningin Elizabeth II is staatshoofd, red) en ik ga ook naar het centrum van Kingston.’” Er kwam echter een abrupt einde aan de wandeling, nog voor die goed en wel begonnen was.

(lees verder onder de foto)

In gevaar?

Tijdens dat tochtje kon de veiligheid van de Queen immers niet gegarandeerd worden. De wandeling was niet opgenomen in het schema van Elizabeth en er kwamen ook enkele vrouwen vlak voor haar neus staan om hun armen om haar heen te slaan, alsof ze haar omhelsden. Een nachtmerrie voor de bodyguards, waarna die meteen in actie schoten. “Ja, ik ben bang dat de lijfwachten van de koningin haar zelfs optilden om haar achterin haar Land Rover te ‘gooien’”, legt koninklijk deskundige Wesley Kerr uit. De Britse vorstin kon echter niet lachen om het plotse manoeuvre: “Ze wilde enkel gezien worden en de ‘gewone’ mensen ontmoeten.”

Het was trouwens ook de Britse Queen die de traditie van het door de straten te trekken als eerste royal in het leven riep. Leden van de koninklijke familie bewaarden jarenlang een grote afstand tussen hen en het publiek, vanwege de veiligheid én om hun imago hoog te houden. Maar in 1970 kwam koningin Elizabeth II tot het besef dat de tijden veranderden en dat ook de koninklijke familie zich moest aanpassen. De Queen wilde voortaan herkenbaar zijn en de mensen persoonlijk bereiken. Zo gezegd, zo gedaan: tijdens haar eerste staatsbezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland trok Elizabeth op pad, waardoor zo het protocol ontstond.

