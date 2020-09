Waarom prins Harry en Meghan Markle miljoenen belastinggeld hebben teruggestort TDS

07 september 2020

20u29

Bron: ANP 1 Royalty Prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan Markle (39) hebben de verbouwingen van Frogmore Cottage in Windsor, waar ze aanvankelijk wilden intrekken, uit eigen zak terugbetaald. Dat heeft een woordvoerder van het koppel maandag bevestigd aan Britse media.

Het gaat om een bedrag van bijna 2,7 miljoen euro, dat de overheid in de renovatie van hun onderkomen op het landgoed in Windsor had gestoken. “De bijdrage, aangeboden door prins Harry, dekt de volledige renovatiekosten van Frogmore Cottage, een eigendom van Hare Majesteit de koningin. Het blijft het Britse onderkomen van de hertog en zijn gezin”, aldus de woordvoerder.

In januari meldde Buckingham Palace al dat de hertog en hertogin van Sussex het bedrag zouden terugbetalen. Die afspraak maakte deel uit van de overeenkomst die het echtpaar sloot met de Britse koninklijke familie nadat de twee bekendmaakten een stapje terug te doen binnen het koningshuis. Harry en Meghan wonen inmiddels alweer enige maanden in Los Angeles, en komen hun deel van de afspraak dus na.

Peperdure werken

Er was destijds heel wat ophef rond de werkzaamheden. De zes maanden durende renovatie omvatte nieuwe elektrische bedrading, vervanging van defecte plafondbalken en vloerbalken, nieuwe verwarmingssystemen en gas- en waterleidingen. Volgens Britse media werden er meteen een nieuwe luxe keuken en een grote yogastudio in het huis geïnstalleerd. Frogmore Cottage werd rond 1690 gebouwd. Koningin Charlotte liet het in de jaren 1790 moderniseren als buitenkasteel. Het pand is vernoemd naar de kikkers die ooit in het moerassige gebied leefden.

Belastingbetalers moesten het afgelopen jaar voor alle royals in totaal 75 miljoen euro betalen, een stijging van bijna 22 miljoen euro ten opzichte van het voorgaande jaar. Veel hiervan werd gebruikt om Buckingham Palace in Londen en andere koninklijke eigendommen te onderhouden.

