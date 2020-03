Waarom prins Harry en Meghan Markle eindelijk weer kunnen ademhalen: “Geen greintje spijt van Megxit” TDS

24 maart 2020

11u00

Bron: OK! MAGAZINE 0 Royalty De ‘breuk’ tussen prins Harry (35) en Meghan Markle (38) en de Britse monarchie staat nu echt voor de deur. Binnen exact één week, op 31 maart, leggen de twee officieel hun koninklijke verplichtingen neer, waarna een overgangsperiode van 12 maanden volgt. De ‘stap opzij’ van Harry en Meghan gaat gepaard met heel wat strubbelingen, maar dat lijkt de hertog en hertogin van Sussex niet te deren. “ Ze dromen al maanden van dit moment en ze zien eindelijk hun toekomstplannen werkelijkheid worden”, stelt de Britse royaltykenner Katie Nicholl, die met verschillende vrienden van prins Harry sprak om de balans op te maken.

Volgens Katie Nicholl is het zo klaar als een klontje: prins Harry en Meghan voelen zich “energiek en opgewonden” om weldra aan hun nieuwe leventje te beginnen. Een leven ver weg van de Britse monarchie en dus ook ver weg van alle koninklijke verplichtingen die daarbij komen kijken. Iets wat volgens Nicholl de afgelopen dagen ook duidelijk stond af te lezen van het gezicht van Harry en Meghan, toen zij de viering van Commonwealth Day bijwoonden in het Londense Westminster Abbey. Harry zei tijdens de plechtigheid met een brede grijns dat hij en zijn vrouw “zo blij” waren om aanwezig te zijn, terwijl ook Meghan glimlachend toegaf dat het “erg leuk is om weer terug te zijn.”

Kortom: Harry en Meghan stralen weer als vanouds. Koninklijk experte Katie Nicholl vertelt in OK! Magazine dat het koppel al langer vastberaden was om op een hoogtepunt de deur achter zich toe te trekken. Meghan en Harry zouden zich al volledig focussen op hun nieuwe bezigheden en zouden alle strubbelingen uit het verleden zo snel mogelijk willen laten rusten. “Ze zijn zó enthousiast over hun nieuwe leven”, zegt Katie. “Ze dromen al maanden van dit moment en zien nu eindelijk hun toekomstplannen werkelijkheid worden. Ik denk dat ze amper kunnen geloven dat dit eindelijk staat te gebeuren. Hooggeplaatste bronnen hebben me verteld dat Harry en Meghan echt uitkijken naar het volgende hoofdstuk. Ze hebben wat tijd gehad om na te denken en zijn intussen opgeladen en klaar om te gaan.”

Wat met de Queen?

Harry reisde de afgelopen twee weken naar het VK om er zijn laatste ‘ronde’ van koninklijke taken af te werken. Terwijl hij in het land was, had hij twee keer een ontmoeting met de Queen, die aanvankelijk erg overstuur was door zijn besluit om te vertrekken. “Maar ondertussen heeft Harry vrede gesloten met zijn grootmoeder en voelt hij zich klaar om verder te gaan”, legt Katie uit. “Dit is geen geval een afscheid ‘voor altijd’. De hertog en hertogin zullen zeker en vast veel heen en weer reizen.”

“Een van de oude vrienden van de hertog vertelde me ook dat Harry een echte familieman is en dol is op zijn ‘thuis’”, gaat de royaltykenner verder. “Zelfs als Meghan hem niet altijd vergezelt tijdens deze reizen, wil hij zijn neven en nichten blijven zien. Het is nu afwachten of Harry binnen enkele maanden verdrietig wordt, wanneer hij duizenden kilometers van huis is. Maar hij heeft dit offer gebracht om een ​​nieuw leven voor zijn nieuwe gezin te creëren. Hij heeft er geen spijt van. Hij gelooft absoluut dat dit het juiste is om te doen.”

Vertroebelde familiebanden

Tijdens de viering van Commonwealth Day gingen ook de andere familiebanden over de tongen. Want, kunnen Harry en Meghan Markle en prins William en Kate Middelton nu nog wel of niet door één deur? “Ze hebben allemaal hun uiterste best gedaan om een gevoel van samenhorigheid te tonen”, zegt Katie. “Het was zo belangrijk voor Harry om op een mooie manier te vertrekken, zonder dat er nog kwaad bloed werd gezet. Commonwealth Day is een ongelooflijk belangrijke datum op de koninklijke kalender, dus het was veelbetekenend om die gelegenheid te kunnen grijpen als laatste koninklijke verbintenis. Zo begon Meghan destijds ook aan haar koninklijke leven: haar eerste officiële uitstap was op Commonwealth Day in 2018, nog voordat ze hertogin werd.”

Volgens Katie Nicholl zijn Harry en Meghan niet van plan nog in te binden. “Dit is zeker geen impulsieve beslissing”, klinkt het. “Hoewel de Queen de deur voor Harry en Meghan steeds open heeft gelaten, is het duidelijk hun bedoeling om dit nieuwe leven op te nemen en onafhankelijk te zijn van het koningshuis. Het is moeilijk om hier nog een andere uitweg voor te zien. Zowel Harry als Meghan staat wanhopig te popelen hun goede doelen van de grond te krijgen. Er zal nog een kleine vertraging optreden omdat ze een nieuwe naam moeten zoeken en de boel moeten herstructureren, maar ze zullen zich de komende weken volledig concentreren op hun nieuwe onderneming, met het oog op de lancering tegen de zomer. Het is gewoon wat hen nu drijft.”

