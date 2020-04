Waarom ook Harry naar Malibu wilde verhuizen: “Het was de droomplek van Diana” MVO

02 april 2020

16u59

Bron: Mirror 0 Royalty Nu de Megxit officieel achter de rug is, zijn de Britse prins Harry (35) en zijn Meghan Markle (38) teruggekeerd naar de Verenigde Staten. Aanvankelijk maakten ze bekend dat ze in Canada zouden gaan wonen, maar vanwege de coronacrisis maakten ze de Nu de Megxit officieel achter de rug is, zijn de Britse prins Harry (35) en zijn Meghan Markle (38) teruggekeerd naar de Verenigde Staten. Aanvankelijk maakten ze bekend dat ze in Canada zouden gaan wonen, maar vanwege de coronacrisis maakten ze de versnelde beslissing om toch naar de States te trekken . Logisch voor Meghan, gezien haar familie daar woont. Maar ook Harry had zo zijn redenen.

Het koppel zocht specifiek naar een woning in Malibu, Pacific Palisades aan the Pacific Coast Highway. Niet zo ver van waar Diana, Harrys moeder, had willen gaan wonen in 1997. Malibu was haar droomwoonplaats. Haar vriend, Dodi Fayed, had de locatie zelf uitgekozen. Hun plan was om eerst te trouwen om daarna de oceaan over te steken. Maar ze kwamen beiden te overlijden voor ze de kans hadden om effectief te verhuizen.

“Harry was altijd heel close met zijn moeder”, zegt een vriend van het koppel. “Ze zijn 18 maanden lang op zoek geweest naar een huis in die buurt. Het zou kunnen dat hij zich op die manier met haar verbonden voelt.”

Naar huis

Voor Meghan is terugkeren naar de VS gewoon terugkeren naar huis. Ze woonde enkele jaren in Canada toen ze acteerde in de serie ‘Suits’, maar ze is afkomstig van LA. “Ze wilde liever naar Malibu dan naar Canada, gezien Malibu niet zo ver van LA ligt.” En daar woont nog altijd haar moeder, Doria Ragland. Het enige familielid waarmee ze nog erg close is.

“Momenteel huren ze nog een villa in Bel Air”, aldus de bron. “Maar ze zijn nog op zoek naar een huis dat hun permanente ‘thuis’ zal worden. Ze hebben er al wel eentje op het oog.” De Amerikaanse pers denkt intussen te hebben uitgedokterd om welk huis het gaat.

Luxevilla

Meghan had één belangrijke voorwaarde waaraan het pand moest voldoen: ze moesten er meetings kunnen houden voor hun werk. Daarnaast moest het ook meer dan geschikt zijn om familie en vrienden te entertainen. Aan die voorwaarden voldoet het optrekje in Malibu zeker. Het huis telt acht slaapkamers, tien badkamers, een buitenzwembad met BBQ, een cinema, een dansstudio en nog veel meer. De villa ligt op een beveiligde privéweg, waardoor ze zich geen zorgen hoeven te maken over pottenkijkers.

Lees ook: Cruciaal dossier over dood prinses Diana wordt al jaren verzwegen: Franse autoriteiten weigeren openbaring van informatie

Lees ook: Prins Charles zal Harry en Meghan financieel blijven steunen na de Megxit: “Twee miljoen pond per jaar”