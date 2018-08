Waarom Meghan Markle het grootste deel van haar verjaardagscadeaus niet mag houden SD

09 augustus 2018

08u04

Bron: Mirror 1 Royalty Meghan Markle vierde zaterdag haar 37ste verjaardag, en daar hoorden ongetwijfeld heel wat mooie cadeaus bij. Domper op de feestvreugde: de kersverse hertogin van Sussex zal wellicht een pak geschenken moeten teruggeven, want ook daarover bestaan regels in het Britse koningshuis, zo schrijft The Mirror.

Het protocol is er nu eenmaal om gerespecteerd te worden, meent het Britse koningshuis. Dus moeten verjaardagsgeschenken al eeuwenlang aan strenge voorwaarden voldoen. “Het basisprincipe voor het aannemen van een cadeau is dat geen enkel geschenk mag aanvaard worden, als dat ervoor zorgt dat een lid van de Britse koninklijke familie de schenker iets verschuldigd lijkt te zijn. Dat gaat over fysieke cadeaus, maar ook over gastvrijheid”, zo staat genoteerd in de richtlijnen. Wel is er één belangrijke kanttekening: de royals mogen een uitzondering toelaten, als de teruggave de schenker zou beledigen.

Mag niet

Talloze merken en modeontwerpers stuurden de jarige royal hun meest exclusieve kledingstukken op, maar helaas voor Meghan mag ze die dus niet aannemen. Cadeaus van bedrijven zijn namelijk uit den boze. Ook staaltjes mogen niet, tenzij ze te duur zijn om terug te sturen. Wil Meghan wel iets houden? Dan mag dat alleen als het gaat om een souvenir na een officieel bezoek.

Naast geschenken van familie en vrienden, zou de voormalige actrice heel wat postkaarten en giften hebben ontvangen van fans. Maar zoals met haar huwelijksgeschenken, zal ze veel van de cadeaus moeten teruggeven. Wanneer er getwijfeld wordt aan de bedoelingen van de schenker, gaat het cadeau onverbiddelijk de prullenbak in. Ook wie een zakcentje wil opsturen is eraan voor de moeite. Het bedrag wordt immers steeds integraal teruggestort, tenzij het niet duidelijk is van wie de gift precies komt. Dan mag Meghan zelf kiezen naar welk goed doel het bedrag gaat.

Bloemen, eten en boeken

Gelukkig voor Meghan heerst er geen totaalverbod. Bloemen en eten is wél toegestaan. Net als boeken, zolang er geen controversiele onderwerpen in staan uiteraard. Cadeaus die minder waard zijn dan 150 pond (165 euro), mag ze ook houden. Waar gelukkig geen twijfel over bestaat, is het cadeau van prins Harry. Wat hij zijn echtgenote cadeau deed zullen we wellicht nooit weten. Wel is zeker dat het niet in de prullenbak zal belanden.