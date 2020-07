Waarom Meghan Markle haar woede uitschreeuwde tegen assistente van Kate Middleton TDS

Bron: Daily Mail 1 Royalty Over het reilen en zeilen van de Britse koninklijke familie is al heel wat inkt gevloeid. Daarvan getuigen ook de verschillende nieuwe boeken over de royals, die stuk voor stuk beloven nieuwe en Over het reilen en zeilen van de Britse koninklijke familie is al heel wat inkt gevloeid. Daarvan getuigen ook de verschillende nieuwe boeken over de royals, die stuk voor stuk beloven nieuwe en onthullende informatie aan het licht te brengen. In zijn boek ‘Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle’ beschrijft auteur Tom Quinn hoe de vermeende ‘paleisvete’ tussen Meghan Markle (38) en Kate Middleton (38) zou ontstaan zijn.

Hangt er onweer in de lucht tussen Meghan Markle en Kate Middleton? Het wordt al van meet af aan beweerd door paleismedewerkers en royaltykenners. Ook auteur Tom Quinn - die naar eigen zeggen in contact staat met hooggeplaatste medewerkers van Buckingham Palace - meent dat de vrouwen van prins Harry en prins William elkaar liever kwijt dan rijk zijn. Een vete die volgens hem ontstaan is na een ‘schreeuwincident’ op het paleis, een conflict dat zelfs de Queen “geschokt” deed achterblijven.

“Kate was met afschuw vervuld toen Meghan tegen een van haar medewerkers begon te schreeuwen. Dat was het begin van alle discussies over het verlaten van de koninklijke familie”, luidt het. “Zoals veel mensen die niet gewend zijn om met bedienden om te gaan, overdreef Meghan met haar eisen. Aan de ene kant wilde ze zijn zoals Diana, een prinses van het volk. Maar aan de andere kant wilde ze dat mensen klaarstonden om te springen, van zodra zij met haar vingers knipte. Er kwam een verheven stem en gestamp met haar voeten aan te pas.”

De tweede plaats

Volgens het boek is er een onderliggende reden waarom Meghan in woede is uitgebarsten. “Meghan en Harry woonden in de zogenaamde Nottingham Cottage. Dat is waarschijnlijk het enige koninklijke verblijf waarvan je kan zeggen dat het vrij klein is”, klinkt het. “Meghan werd er zo aan herinnerd dat ze als het ware op de tweede plaats kwam, dat ze de runner-up was. Er was dus al spanning, en toen Harry, William, Meghan en Kate samenkwamen, verloor Meghan op een gegeven moment haar geduld bij één van Kate’s medewerkers. Voor de ogen van Middelton zelf. Het was een incident, zo vertellen getuigen die erbij waren, dat alles erg ongemakkelijk maakte.”

Kate vond het volkomen onaanvaardbaar hoe Meghan haar medewerker behandelde Auteur Tom Quinn

Maar wat deed Kate’s assistente dan verkeerd? “Toen Meghan een medewerker vroeg om iets voor haar te doen, antwoordde die: ‘Het spijt me echt, maar dat kan ik niet doen omdat ik voor Kate werk.’”, schrijft de auteur. “Meghan voelde zich toen echt op haar plaats gezet, want als je een prinses wordt, ga je ervan uit dat de staf doet wat je vraagt. Ze had het gevoel gekregen dat het personeel haar niet de aandacht gaf die ze verdiende. Het was bijna alsof het tijdens die ene ontmoeting voor Meghan plots een probleem werd dat ze ‘prinses nummer twee’ was. Ze was succesvol als actrice en kwam plots in deze ‘buitenaardse’ omgeving terecht, waar mensen zich naar jou schikken naargelang je status en plaats binnen de hiërarchie. Deze wereld was haar vreemd.”

Verteerd door gevoel

De auteur besluit uit zijn research en gesprekken met koninklijke medewerkers dat Meghan verteerd werd door “het gevoel van secundair te zijn.” “Ze was bijzonder gevoelig voor het feit dat ze niet met hetzelfde respect werd behandeld als Kate, en dus kon ze slecht reageren en nam ze sommige dingen niet licht op.” Het incident zou Kate wakker hebben geschud, waarna zij besloot de banden te laten bekoelen. “Ze was echt in shock omdat ze dol was op deze specifieke medewerker. Ze vond het volkomen onaanvaardbaar hoe Meghan haar behandelde.”

Buckingham Palace heeft steeds ontkend dat er problemen zouden zijn tussen de echtgenotes van de prinsen William en Harry, maar de Britse media - en nu dus ook verschillende auteurs - laten het onderwerp niet liggen.

