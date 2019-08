Waarom koning Boudewijn in het grootste geheim hertrouwde met Fabiola TDS

27 augustus 2019

15u00 1 Royalty Koning Boudewijn is in 1990 in het grootste geheim hertrouwd met koningin Fabiola. Dat gebeurde zo’n twee maanden voor de koning weigerde om de abortuswet te ondertekenen. Het huwelijk vond plaats om Boudewijns geweten te sussen. “Mijn echtgenote en ik leggen ons lot in de handen van Maria”, zei de voormalige vorst destijds.

De Italiaanse Giovanni Santachiara getuigt deze week in de lokale media, en werpt een nieuw licht op de zorgen die koning Boudewijn met zich meedroeg. De oom van Giovanni was destijds namelijk de pater die het vorstenpaar verwelkomde op de bekende heilige plaats Loreto, een gemeente in de provincie Ancona. Giovanni kreeg het verhaal naar eigen zeggen jaren geleden al te horen van zijn nonkel, maar hield tot nu de lippen steeds op mekaar.

Onwrikbaar geloof

“Op een vroege ochtend, eind januari 1990, kwamen Boudewijn en Fabiola hier onaangekondigd aan. Ze hadden er een nachtelijke autorit opzitten vanuit Brussel, ze reisden incognito in een blauwe Mercedes”, zegt hij. “Met een chauffeur, maar zonder veiligheidsagenten. In de koffer lag zijn trouwkostuum en haar bruidsjurk. Hun onwrikbare geloof had hen naar het Heilig Huis van de Maagd Maria gebracht.”

Bij aankomst liet Boudewijn blijken dat hij een zware innerlijke strijd voerde. Hij zei: “Ik wilde vader worden, maar het was me niet gegund. Nu moet ik een wet ondertekenen om leven af te breken dat nog zijn weg zoekt. Ik kan dat niet. Vandaag leggen mijn echtgenote en ik ons lot in de handen van Maria: zij moet ons de moed en kracht geven om deze zware beproeving te doorstaan.” Door opnieuw te trouwen, vernieuwde het vorstenpaar de symbolische waarde van hun huwelijk.

Realiteit

Amper enkele maanden later werden de zorgen van Boudewijn ook realiteit: op 3 april zorgde koning Boudewijn voor een zware institutionele crisis door zijn weigering om de abortuswet te ondertekenen. De vorst wilde de wet niet ondertekenen omdat ze in strijd was met zijn diepste overtuiging. Omdat premier Wilfried Martens en zijn vicepremiers er niet in slaagden Boudewijn op andere gedachten te brengen, werd een omstreden scenario uitgewerkt: de ministerraad stelde vast dat de koning in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren. De ministers bekrachtigden dan maar zelf de wet.