Waarom Kate Middleton haar iconische verlovingsring niet langer draagt TDS

02 april 2020

12u00

Bron: Page Six 0 Royalty Hoewel de Britse Kate Middleton (38) nog altijd dolgelukkig is met haar man prins William (37) , zal je de hertogin de komende tijd haar trouwring niet zien dragen. De reden is gelukkig onschuldiger dan velen wellicht zullen denken: Kate heeft haar trouwring verwijderd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het aantal gevallen van corona blijft zich uitbreiden. Overal in de wereld worden burgers opgedragen om binnen te blijven, tenzij een verplaatsing ‘essentieel’ is. Sinds het uitbreken van de coronacrisis is telewerken de norm, en dat is ook voor Kate Middleton en haar man prins William niet anders. De hertogin van Cambridge deelde via Instagram enkele foto’s waarop zij en William telefonerend te zien zijn. “Zelfisolatie en sociale afstand kunnen grote uitdagingen vormen voor onze geestelijke gezondheid”, schijven de royals bij de beelden. “De hertog en hertogin van Cambridge hadden de afgelopen weken regelmatig contact met organisaties om de problemen, waarmee ze in deze moeilijke tijd worden geconfronteerd, te begrijpen.”

Een nobele boodschap, zo veel is zeker. Al viel het de volgers van Middleton ook op dat haar iconische saffieren verlovingsring, die ooit toebehoorde aan Prinses Diana en Kate normaal steevast om haar vinger heeft, nergens te bespeuren was op de foto. Hoewel ze nog steeds haar gouden trouwring draagt op het beeld, is het merkwaardig dat ze haar saffieren ring achterwege heeft gelaten. Toch is er een passende verklaring: omdat grote ringen een brandhaard van bacteriën zijn én ze verkleurd of beschadigd kunnen raken tijdens het handen wassen, heeft Kate haar verlovingsring naar alle waarschijnlijkheid veilig opgeborgen tijdens de coronacrisis.

(lees verder onder de foto)

Bijzonder verhaal

Kate heeft haar verlovingsring al eerder afgenomen voor gezondheidsredenen. Ook eerder dit jaar liet ze het sieraad thuis tijdens een bezoek aan het Evelina Kinderziekenhuis in Londen, nadat de instelling daar nadrukkelijk om had gevraagd. De ring is ruim 300.000 euro waard. En opmerkelijk: als alles ‘normaal’ was verlopen had niet Kate, maar Meghan Markle de ring om haar vinger gehad. Volgens documentaire ‘The Diana story’ mochten prins William en prins Harry na het overlijden van Diana in 1997 beiden een sieraad van hun moeder kiezen. William koos voor Diana’s Cartier-horloge, Harry voor de saffieren verlovingsring. Hierdoor was de ring ook meteen bestemd voor Harry’s toekomstige vrouw.

Maar toen Harry hoorde dat William plannen had om Kate een aanzoek te doen, zei hij: “Zou het niet gepast zijn als zij de ring van mama had?” en schonk zijn broer de ring. “Harry gaf zijn meest kostbare schat op”, zo vertelt Paul Burrell, de voormalige butler van prinses Diana, in de documentaire. “Het enige ding dat hij nog van zijn moeder had, gaf hij aan zijn broer. Dat is onbaatzuchtig, vriendelijk en precies zoals Diana was.” Kate kreeg uiteindelijk de prachtige verlovingsring, die bestaat uit een twaalfkaraats ovaal blauwe Ceylon-saffier, omringd met veertien diamanten. Prins Charles gaf de ring in 1981 aan prinses Diana, waardoor deze een extra bijzondere betekenis heeft voor William en Harry.

LEES OOK:

Kate Middleton verwondert met moederdag-kiekje: “Wat lijken ze hard op elkaar!”

Prins William wordt leider van Britse volk in coronatijden: “Hij weet dat de verantwoordelijkheid nu op hem valt”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.