Waarom het kindje van prins Harry en Meghan een compleet ander leven tegemoet gaat dan de andere royals

08 maart 2019

14u54 0 Royalty Wordt het eerste kindje van de Britse prins Harry (34) en Meghan Markle (37) straks een jongen of een meisje? En welke naam zal hun oogappel dragen? Royaltywatchers en bookmakers hebben nu al een vette kluif aan alle speculaties. Toch zou één ding al wel vaststaan: de kleine royal gaat een compleet ander leven tegemoet dan bijvoorbeeld prins George, prinses Charlotte en prins Louis, de kinderen van p rins William en Kate Middleton.

De royaltyfans kijken er ongetwijfeld nu al naar uit: de dag dat het eerste kindje van prins Harry en Meghan Markle ter wereld komt. Op dat moment is het uiteraard nog wachten, maar intussen raken wel steeds meer details bekend over hoe de kleine prins of prinses zal worden opgevoed. Harry en Meghan zouden ook willen dat hun oogappel liefst zo ver mogelijk van alle spotlights en de media opgroeit.

Geen adellijke titels

“Ze willen een zo normaal mogelijke opvoeding”, klinkt het. Daarom zouden Harry en Meghan bij de Queen hebben aangekaart dat ze willen dat hun kindje zonder officiële titels door het leven gaat. Die adellijke titels liggen immers al te wachten: een zoon zou zich Earl of Dumbarton mogen noemen, een dochter Lady Mountbatten-Windsor. Ter vergelijking: de officiële titel van prins George is Zijne Koninklijke Hoogheid Prins George van Cambridge.

Allicht nooit op de troon

Nog een groot verschil: de kans dat het kindje van Harry en Meghan Markle ooit de Britse troon zal bestijgen, lijkt haast onbestaande. Hun baby wordt zevende in lijn van de troonopvolging, na prins Charles, prins William, prins George, prinses Charlotte, prins Louis en prins Harry. Met die ‘druk’ zal de royal tijdens zijn of haar leven dus wellicht geen rekening moeten houden. Alles lijkt erop te wijzen dat de baby van Harry en Meghan zal kunnen genieten van de voordelen van het koningshuis, zonder aan al te veel plichten te zullen moeten voldoen.

Ver weg van koninklijke hetze

“De hertog en de hertogin van Sussex, die zich voorbereiden op de komst van hun eerste kind, nemen hun intrek in Frogmore House, op het kasteeldomein van Windsor”, deelde Kensington Palace een tijdje geleden mee. Er werd nochtans altijd verwacht dat ze zouden verhuizen naar een ruim appartement in het paleis zelf, net zoals Harry’s broer prins William, zijn echtgenote Kate en hun drie kinderen. Maar het wordt dus Frogmore Cottage, wat in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden geen klein optrekje is.

Opvallend dus, want in tegenstelling tot Kensington Palace - dat in het centrum van Londen ligt - ligt Frogmore een dertigtal kilometer ten westen van de Britse hoofdstad. Het paar trekt dus een stuk verder weg van de rest van de koninklijke familie. “Ze willen gewoon niet naast Kate en William wonen”, klonk het eerder. De verhuis past natuurlijk perfect binnen het plan om hun baby uit de spotlights te houden.

Geen hulp van nanny

Meghan en Harry willen dus vooral hun eigen koers varen. Daarom ook dat bij de opvoeding een prominente rol is weggelegd voor Doria, de moeder van Meghan. Zij zal het koppel bijstaan tijdens de opvoeding, in plaats van een klein leger kindermeisjes. Harry en Meghan zouden hun kinderen zo bepaalde waarden willen meegeven in het leven. Het gaat dan vooral om het tonen van hun medemenselijkheid.

Als ze dan toch een professional moeten inhuren, dan zou Meghan erop staan een zogenaamde Manny, een mannelijke oppas, in te huren. “Meghan heeft toch nog veel meer feeling met de Amerikaanse gebruiken, dan met die van Engeland. Ze wil graag een in haar ogen meer verlichte, moderne Amerikaanse benadering introduceren in het Britse koninklijk huis.”

Genderfluïde opvoeding

Bovendien zouden prins Harry en zijn vrouw Meghan hun kind naar verluidt zonder stereotypes willen opvoeden. “Meghan heeft het met een aantal vriendinnen gehad over de geboorte en over hoe zij en Harry hun kind willen opvoeden”, klinkt het. “Het woord dat ze gebruikte was fluïde. Ze zei dat zij en Harry van plan zijn de kleine groot te brengen met een losse genderbenadering en geen stereotypen op willen leggen.”

Overigens wordt nu al gefluisterd dat de hertogin van Sussex in verwachting is van een zoontje, zo zou ze tijdens haar luxe babyshower in New York aan haar vriendinnen hebben verteld. De babykamer zou wit met grijsaccenten zijn.