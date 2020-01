Waarom een schijnbaar onschuldig reclamefilmpje met kleinzoon van Queen Elizabeth zo de gemoederen verhit TDS

22 januari 2020

19u20

Bron: Daily Mail 0 Royalty Een Chinees reclamefilmpje waarin de Britse Peter Phillips (42), de kleinzoon van Queen Elizabeth, melk aanprijst, doet in het Verenigd Koninkrijk flink wat stof opwaaien. De tv-commercial heeft de discussie aangewakkerd over hoe zijn neef prins Harry straks zonder publiek geld zijn inkomsten zal moeten regelen. Phillips wordt immers verweten grof geld te willen verdienen aan zijn koninklijke afkomst, en daar willen kenners Harry en Meghan voor waarschuwen.

Peter, de oudste zoon van prinses Anne en de kleinzoon van Elizabeth, wordt in het filmpje in een imposant paleis omringd door buitensporige luxe terwijl hij melk geserveerd krijgt. “Dit is wat ik drink”, zegt hij alvorens zijn naam in beeld komt en de campagne uitpakt met het onderschrift ‘lid van de Britse koninklijke familie’. “Als kinderen brachten we veel tijd door bij het vee”, zegt Peter verder in het spotje. “Er was een kudde koeien bij Windsor waar wij mee werden grootgebracht. Hun melk had altijd een veel vollere smaak en was veel romiger dan de andere melk die we kregen tijdens het opgroeien. Dat heeft te maken met de manier waarop de koeien worden gefokt. Trakteer jezelf op frisheid en rijkdom.”

Er is in het Verenigd Koninkrijk flink wat ophef ontstaan over de beelden. In tegenstelling tot prins Harry heeft Peter - momenteel vijftiende in lijn van troonopvolging - nooit een koninklijke titel gehad en is hij ook nooit een werkend lid van de familie geweest. Peter heeft altijd zijn eigen geld moeten verdienen, bijvoorbeeld door in 2008 het beeldmateriaal van zijn bruiloft met Autumn Kelly te verkopen aan Hello! Magazine. Zijn ‘bedrijfsmodel’ komt hem nu echter duur te staan: nadat de advertentie opdook trokken verschillende royaltykenners naar de sociale media om hem te verwijten zijn koninklijke status te gebruiken om er grof geld aan te verdienen.

“Terwijl de media ruzie maakt over de kwestie of het geoorloofd is voor Harry en Meghan om zelf geld te gaan verdienen aan hun koninklijke status, is de kleinzoon van de Queen in China verschenen in een melkadvertentie waarmee hij dat exact doet”, klinkt het. En ook: “Dat is nogal surrealistisch, dit is de monarchie letterlijk uitmelken”, of “Ongelofelijk wat mensen allemaal doen voor centen. Het is alsof de koninklijke leden de manieren van de koningin nooit hebben gezien en niets van haar geleerd hebben. Ik voel mee met Hare Majesteit.”

Regels geschonden

Ook de voormalige Britse minister van Binnenlandse Zaken Norman Baker mengt zich in de discussie. Hij zegt dat er “strikte regels zijn gebroken” en eist een onderzoek naar de Chinese campagne. “Ik ben zeer bezorgd over de commerciële uitbuiting van het woord ‘koninklijk’ door Peter Phillips. Het gebruik van het woord wordt strikt gecontroleerd door het koninklijke team. Werd er wel toestemming gevraagd en gegeven voor het gebruik van het woord, om melk te kunnen verkopen? Het lijkt er sterk op dat een koninklijke term wordt uitgebuit. Het gebruik van het woord is niet toegestaan ​​voor commerciële activiteiten.”

En ook Thomas Woodcock, die de koningin adviseert bij ceremoniële zaken, heeft gereageerd op de kwestie. Hij wil prins Harry en Meghan Markle duidelijk waarschuwen dat ze in de toekomst geen commercieel gebruik van koninklijke symbolen of titels mogen maken. Ook meent hij dat het koppel niet het recht heeft zich het handelsmerk ‘Sussex Royal’ toe te eigenen, zoals Harry en Meghan reeds deden. “Ze zullen zich misschien niet verlagen tot het niveau van Peter Phillips, maar ergens langs de lijn vrees ik dat ze een contract zullen tekenen dat hen - tegen hun eigen oordeel in - ten schande zal brengen. En veel belangrijker is dat dit ook de koninklijke familie belachelijk zal maken.”

Buckingham Palace weigerde tegenover Britse media te reageren op de kwestie.