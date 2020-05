Exclusief voor abonnees Waarom deze vrouw de gedoodverfde opvolger van Meghan Markle wordt genoemd TDS

18 mei 2020

17u00 0 Royalty Nu prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan Markle (38) afstand namen van de koninklijke familie, lijkt alles er op te wijzen dat Lady Sophie (55), de vrouw van de Britse prins Edward (56), naar voren wordt geschoven om de koninklijke taken van de hertogin over te nemen én zelfs uit te breiden. Volgens Britse royaltykenners is het dan ook al een uitgemaakte zaak voor de Queen: Lady Sophie kan de ‘nieuwe’ Meghan Markle worden, en dit is waarom.

De periode waarin bijna niemand wist wie Meghan Markle was, valt vandaag niet meer voor te stellen. Sinds ze haar jawoord gaf aan de Britse prins Harry werd ze loslopend wild voor de media, en dan vooral omdat ze met haar doen en laten de zeer traditionele en strikte hofhouding van de koninklijke familie op haar grondvesten liet daveren. Er lag bovendien geen enkel scenario klaar voor de ‘Megxit’, en volgens royalty-experten had ‘het komen en gaan’ van Harry en Meghan zo’n grote impact, dat er dringend nood is aan een beter imago. En dus is alle hoop plots gevestigd op Lady Sophie, Gravin van Wessex, die voortaan véél meer op haar bordje krijgt. Maar waarom is net zij de gedoodverfde opvolger?

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen