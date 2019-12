Waarom de verlovingsring van Kate Middleton eigenlijk die van Meghan Markle had moeten zijn DBJ

14 december 2019

17u58 8 royalty Ongeveer zo’n 300.000 euro. Zo veel is de ring waard die prins William aan Kate Middleton gaf nadat hij haar ten huwelijk vroeg in 2010. De ring met blauwe saffier behoorde toe aan prinses Diana, maar als alles normaal was verlopen had niet Kate, maar Meghan Markle de ring om haar vinger gehad.

Dat is ten minste wat er verteld wordt in ‘The Diana story’. Volgens die documentaire mochten prins William en prins Harry na het overlijden van Diana in 1997 beiden een sieraad van hun moeder kiezen. William koos voor Diana’s Cartier-horloge, Harry voor haar verlovingsring. Hierdoor was de ring ook meteen bestemd voor Harry’s toekomstige vrouw.

Maar toen Harry hoorde dat William plannen had om Kate een aanzoek te doen, zei hij: “Zou het niet gepast zijn als zij de ring van mama had?” en schonk zijn broer de ring. “Harry gaf zijn meest kostbare schat op”, zo vertelt Paul Burrell, de voormalige butler van prinses Diana, in de documentaire. “Het enige ding dat hij nog van zijn moeder had, gaf hij aan zijn broer. Dat is onbaatzuchtig, vriendelijk en precies zoals Diana was.”

Kate kreeg uiteindelijk de prachtige verlovingsring, die bestaat uit een twaalfkaraats ovaal blauwe Ceylon-saffier, omringd met veertien diamanten. Prins Charles gaf de ring in 1981 aan prinses Diana, waardoor deze een extra bijzondere betekenis heeft voor William en Harry.