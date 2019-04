Waarom de verhuis van Harry en Meghan een goede zaak is voor de relatie tussen de koninklijke broers SD

11 april 2019

15u00 0 Royalty Op 4 april verhuisden de Britse prins Harry (34) en zijn vrouw, Meghan Markle (37), naar Frogmore Cottage. Weg van Kensington Palace, dat ze deelden met prins William (36) en diens familie. En dat is een goede beslissing, want volgens ooggetuigen loopt de relatie tussen de twee prinsen al een hele tijd erg stroef.

Niet alleen gaat Harry voor het eerst in jaren in een ander huis dan William wonen, maar de hertog van Sussex krijgt ook zijn eigen hofhouding én een eigen Instagramaccount. Voordien deelde hij al die zaken met zijn oudere broer. Het is niet echt verwonderlijk dat Harry onafhankelijk wordt, zegt Dickie Arbiter, de voormalige persverantwoordelijke van de Queen. “Harry heeft besloten dat hij zijn eigen hofhouding wil, en dat is zijn goed recht. Toen hij nog vrijgezel was, leefde hij comfortabel samen met zijn broer en zijn schoonzus. Maar nu hij getrouwd is, wil hij zijn eigen comfortzone creëren, met zijn vrouw, en dat is gewoon logisch. De kleine staf kan de hofhouding van twee personen trouwens gewoon niet verzorgen. Harry moet verder met zijn leven en zijn eigen hofhouding opzetten. Daar is niets vreemd aan.” Geen vuiltje aan de lucht dus volgens Arbiter, maar de geruchten dat er toch wat hapert aan de relatie tussen de twee broers, doen al langer de ronde.

Plagende broers

In het verleden gaven de twee broers al vaker publiekelijk enkele steken onder water. Zo studeerden ze in 2009 allebei om helikopterpiloot te worden bij de Royal Air Force. Harry vertelde trots dat hij een “betere piloot was dan William”, waarna zijn broer terugsloeg door te vertellen hoe hij zijn jongere broer “verschrikkelijk vaak" moest helpen om te studeren voor zijn examens. “Hij heeft heel erg veel hulp nodig”, zei hij daarover. En later vertelde William hoofdschuddend over Harry die opnieuw bij hem inwoonde. “Het is best emotioneel. Ik kook voor hem en zorg er eigenlijk elke dag voor dat hij eet”, grapte hij. “Harry wast een beetje af, maar dan laat hij het meeste in de gootsteen staan. Dan moet ik het de volgende dag toch nog uitspoelen.” “Leugens!”, noemde Harry het. Het lijkt wat onschuldig geplaag, broers onder elkaar. Zeker omdat de twee maar al te graag benadrukken dat ze een wel heel speciale relatie met elkaar hebben, na de dood van hun moeder in 1997. “Onze relatie is hechter dan ooit vanwege de situaties die we hebben meegemaakt", vertelde William in 2018. “We verloren onze moeder op jonge leeftijd en dat heeft ons geholpen. Je denkt hetzelfde. Je maakt hetzelfde mee. Dat schept een band.”

Mooie woorden, maar niet iedereen is ervan overtuigd dat die hechte band hen ook behoed voor de problemen waar elke familie wel eens mee kampt. Filmmaker Nick Bullen, die een tv-programma ‘The Royal View’ heeft, vertelt hoe hij contact had met Ken Wharf, de vroegere bodyguard van Diana en lange tijd ook bodyguard van Harry en William. “Wharf vertelde hoe ze normale jongens waren die kibbelen en ruzie maken en een onderlinge rivaliteit hebben. Men vertelt graag dat deze jongens hechter dan ooit zijn en er altijd voor elkaar zijn, en dat zal allemaal wel waar zijn, maar de realiteit is ook dat het gewoon broers zijn. Die maken ruzie. Iedereen maakt wel eens ruzie met zijn familie.”

Koude oorlog

Royaltywatcher en biografe Katie Nicholl herinnert zich een periode waarin er letterlijk sprake was van koude oorlog tussen de twee broers. In zijn tienerjaren werd Harry in de pers erg hard aangepakt omdat hij betrapt werd op drinken en roken. Maar zijn broer werd met rust gelaten. “William was tijdens die periode ook niet perfect”, zegt Nicholl. Hij dronk ook terwijl dat niet mocht, maar omdat hij de troonopvolger was, werd hij met rust gelaten. Harry was diegene die alle kritiek over zich heen kreeg. En dus zweeg Harry hem dood. Een van hun assistenten moest Harry echt overhalen om opnieuw tegen William te praten, omdat hij zó kwaad was.”

De rust keerde weer toen William na een relatie van negen jaar met Kate Middleton trouwde. “Het duo werd een trio", vertelt Nicholl. “Ze waren het koninklijke trio, en grapten vaak dat Harry het vijfde wiel was, maar eigenlijk liep alles heel goed met z’n drieën. Iedereen hoopte en verwachtte dat het trio een viertal zou worden: een mooi, succesvol, ambitieus viertal. Maar dat is niet echt wat er gebeurde.”

Onvoorwaardelijke steun

Harry viel als een blok voor de Amerikaanse actrice Meghan Markle. “Tijdens het begin van die relatie, voor er sprake was van een verloving, had William een gesprek met Harry”, vertelt Nicholl. “Hij wilde zeker zijn dat zijn jongere broer wist waar hij in terecht kwam. William uitte dan ook zijn bezorgdheid dat het misschien allemaal wat te snel ging.” Ze vervolgt: “Men vertelde me dat toen Harry Meghan voor de eerste keer mee naar het paleis nam, hij erg graag de goedkeuring van Kate wilde. Hij hoopte dat Meghan en Kate goede vriendinnen zouden worden en zelfs bondgenoten. Maar ik denk niet dat hij ooit verwacht had dat hij misschien niet onvoorwaardelijke goedkeuring zou krijgen van zijn broer. Ik denk dat Harry het gevoel had dat hij geen steun kreeg van die ene persoon van wie hij het echt wilde.”

En dus raakten de broers opnieuw in een hevige ruzie verzeild. “Harry had het gevoel dat William Meghan niet echt van harte welkom heette en vertelde hem dat ook. Ze maakten ruzie, die enkel werd opgelost toen Charles tussenbeide kwam en aan William vroeg om wat meer moeite te doen. Dat was het moment waarop de Cambridges (Williams familie, red.) de Sussexes vroegen om samen kerst te vieren.” En hoewel die uitnodiging aanvaard werd door Harry en Meghan, lijkt het erop dat er toch iets geknapt is in de hechte band tussen Harry en William. Het vertrouwen dat Harry had in de onvoorwaardelijke steun van zijn broer, is sterk verminderd.

Beleefde hertoginnen

Daar komt nog bij dat verschillende bronnen laten weten dat ook Kate en Meghan geen al te beste vriendinnen zijn, al blijven ze wel beleefd tegen elkaar. “Kate en Meghan zijn totaal verschillende mensen en ze hebben niet veel gemeen”, vertelt een bron aan Vanity Fair. “Toch doen ze moeite om overeen te komen. Als er al problemen zijn, dan is het tussen de broers.”

“De komst van Meghan heeft de dynamiek van de relatie tussen de twee broers behoorlijk ingrijpend veranderd”, vertelt auteur Sally Bedell Smith. “Deze breuk is dus onvermijdelijk én praktisch, want het geeft Harry en Meghan de vrijheid om hun eigen interesses en goede doelen te verzamelen. Twee jaar geleden was het ondenkbaar dat Harry Kensington Palace ooit zou verlaten, maar er is heel wat veranderd. Hij wil zijn eigen persoon zijn, en niet langer in Williams schaduw leven. Het platteland doet hem en Meghan goed, want ze willen hun zoon of dochter ver van de schijnwerpers laten opgroeien.”

Ademruimte

Iedereen lijkt het er dus over eens te zijn dat de verhuis van Harry en Meghan naar Frogmore Cottage een goede zaak is voor de band tussen de twee broers. Nu de twee koppels niet meer zo dicht op elkaars lip leven (al is dat in royalty-termen natuurlijk relatief), komt er wat meer ademruimte in hun relatie en ook meer ruimte om het gebeurde achter zich te laten. En daarnaast is het natuurlijk gewoon erg praktisch: aangezien William zich langzamerhand mag beginnen voorbereiden op een carrière als de ‘Prince of Wales’ (de Britse troonopvolger, red.), spreekt het voor zich dat zijn taken steeds verder gaan uiteenlopen met die van Harry, die erg weinig kans maakt om ooit op de troon terecht te komen.