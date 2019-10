Waarom de Queen het portret van prins Harry en Meghan Markle liet weghalen uit Buckingham Palace TDS

24 oktober 2019

11u49

Bron: DAILY MAIL 0 Royalty Foto’s die eerder deze week gemaakt werden in de audientiëkamer van Buckingham Palace tonen aan dat een ingelijste foto van prins Harry (35) en Meghan Markle (38) is verdwenen. Het portret had nochtans een ​​prominente plaats gekregen en stond naast een foto van prins William en Kate Middleton, die opvallend genoeg wél bleef staan. Maar waarom?

Het is opmerkelijk: hoewel het portret van prins Harry en Meghan Markle in juli nog op zijn ‘vaste’ plek stond (op het tafeltje in de audientiëkamer) toen de Queen er premier Boris Johnson ontving, was de foto van het koppel deze week tijdens het bezoek van de Hoge Commissaris van het eiland Grenada nergens meer te bespeuren. De andere ingelijste foto’s op de tafel bleven daarentegen wél in positie staan en werden niet verwijderd of vervangen.

Ruzie?

Vraag is natuurlijk: waarom? Volgens tegenstanders van het Britse koningshuis is de timing wel héél verdacht. In de net uitgezonden tv-documentaire ‘Harry & Meghan: An African Journey’ lieten de twee dan ook openhartig weten dat ze het de laatste maanden erg moeilijk hebben. Vooral de enorme druk die bij hun koninklijke leven komt kijken, speelt het koppel naar eigen zeggen parten. Critici speculeren dan ook dat de Queen op haar tenen in getrapt door de onthullende documentaire, waarna ze prompt besliste het portret van haar kleinzoon en zijn vrouw te laten verwijderen.

Nobele reden

Volgens bronnen dicht bij het paleis zit de waarheid evenwel helemaal anders in elkaar. Zij ontkennen dan ook dat er sprake is van onenigheid of wrevel, en stellen net dat de foto werd weggehaald om de privacy van het koppel te respecteren. Het portret werd gemaakt tijdens het huwelijk van Meghan en Harry in mei 2018, maar nu ze zelf lieten weten dat de media hen zo dwars ligt, zou de Queen er op gestaan hebben hen tijd te gunnen om weer tot zichzelf te kunnen komen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat een foto wordt verwijderd van zijn plaats in de publieksruimte. Toen het portret van Meghan en Harry voor het eerst op het tafeltje werd gezet, moest een foto van prinses Anne samen met haar echtgenoot Timothy Laurence plaats ruimen.