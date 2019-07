Waarom de handtas van de Britse Queen niet zo onschuldig is als het lijkt TDS

26 juli 2019

15u46 0 Royalty De Britse koningin Elizabeth heeft dagelijks ontmoetingen met zowel burgers als hoogwaardigheidsbekleders en beroemdheden. Zoals deze week met Boris Johnson, die ze woensdag groen licht gaf om een nieuwe regering te vormen. De Queen had zoals altijd haar kenmerkende handtas rond haar pols. En die gebruikt Elizabeth v olgens een expert om op een slinkse manier signalen te kunnen geven aan haar medewerkers.

De koningin gebruikt niet alleen haar handtas - die overigens steevast van het chique merk Launer is - maar ook haar trouwring om haar medewerkers duidelijk maken wat ze van een situatie of ontmoeting vindt. Dat stelt expert Hugo Vickers, die het gedrag van de koningin heeft bestudeerd. De schrijver en journalist schreef ook al verschillende boeken over de Britse royals, onder meer een boek over de moeder van Queen Elizabeth.

Zodra de handtas van de ene naar de andere hand wordt verplaatst, is Elizabeth wel klaar met de persoon die tegen haar spreekt en kan het gesprek worden afgerond. Als ze discreet haar trouwring aanraakt, betekent het dat de nood hoog is: een medewerker moet de Queen snel te hulp schieten om de conversatie waarin de koningin verwikkeld is te beëindigen. Zodra ze haar handtas op tafel zet, betekent het dat ze zo snel mogelijk de ruimte wil verlaten en weg wil.

Beleefd

Het einde van zo’n gesprek wordt wel steeds heel beleefd aangepakt, aldus expert Vickers. Een medewerker benadert de gesprekspartner, omdat iemand anders hem of haar zogenaamd heel graag wil ontmoeten. Of een personeelslid spreekt de koningin aan met een excuus, om zo het gesprek snel te kunnen beëindigen. Volgens de Britse media kan overigens geconcludeerd worden dat de Britse koningin het gesprek met Boris Johnson van deze week kon appreciëren, en dat Elizabeth volledig op haar gemak leek.