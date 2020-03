Exclusief voor abonnees Waarom de coronacrisis de toekomstplannen van prins Harry en Meghan Markle in duigen doet vallen TDS

30 maart 2020

17u00

Bron: Yahoo/Hello Magazine 0 Royalty De ‘breuk’ tussen prins Harry (35) en Meghan Markle (38) en de Britse monarchie staat nu echt voor de deur. Morgen, op 31 maart, leggen de twee officieel hun koninklijke verplichtingen neer, waarna een overgangsperiode van 12 maanden volgt. Dat hun leven drastisch staat te veranderen, daar twijfelt niemand aan. Maar hoe concreet zijn de toekomstplannen van het koppel nu echt? En zijn ze überhaupt wel klaar om aan hun nieuwe bestaan te beginnen? Royaltywatchers vrezen nu al dat de wereldwijde coronacrisis hun ambitieuze plannen in duigen doet vallen.

Het is door alle ontwikkelingen nauwelijks te geloven, maar het is intussen al drie weken geleden dat prins Harry en Meghan Markle hun ‘afscheidstournee’ door het Verenigd Koninkrijk afwerkten, met de traditionele viering van Commonwealth Day Service als grote afsluiter. De plechtigheden op 9 maart in de Westminster Abbey in het centrum van London waren de laatste publieke verschijning van het koppel als leden van de Britse Monarchie. Nu de Megxit morgen om middernacht ingaat volgt een ‘proefperiode’ van 12 maanden, waarna een beraad met de Queen en andere voorname leden van de koninklijke familie op de planning staat om de stand van zaken te evalueren.

