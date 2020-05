Waarom de Britse Queen Elizabeth het bloed van haar buren doet koken TDS

26 mei 2020

15u09

Bron: Daily Mail 0 Royalty Beter een goede buur dan een verre vriend, maar dat geldt blijkbaar niet voor de Britse Queen. Hoewel zij al decennialang een uiterst populaire royal is, heeft de koningin het toch verkorven bij heel wat van haar omwonenden. Die zijn woest omdat Elizabeth (94) niet wil dat er in de toekomst nog geparkeerd wordt nabij landgoed Sandringham en drastisch besloot in te grijpen. Met heel wat harde woorden en verwijten tot gevolg.

De koningin heeft zich de woede van de lokale bewoners op de hals gehaald door een kilometerlange ‘modderberm’ aan te leggen, om te voorkomen dat auto’s langs de weg kunnen parkeren. De bermen werden aangelegd langs de gehele weg richting het koninklijke verblijf in Norfolk, waar wagens vroeger nochtans kosteloos konden staan. Tijdens de afgelopen herfst zijn de graafwerkzaamheden begonnen om dat dus te voorkomen.

Bovendien waren er ook twee gratis parkeergarages voorzien, maar die moesten door de lockdown in het Verenigd Koninkrijk de deuren sluiten. De parkings zijn inmiddels weer open, maar zijn nu wel betalend. Het kost je zo’n 8 euro om er een hele dag te staan. En ook langs de weg is gratis parkeren dus geen optie meer.

Veiligheid gegarandeerd

Volgens een koninklijke bron was er wel degelijk een geldige reden voor de werkzaamheden. Omdat de toestroom aan wagens enkel groter werd, kon de veiligheid niet langer gegarandeerd worden. Maar dat zien de omwonenden duidelijk anders: zij noemen de ‘modderberm’ in de Britse media “een doorn in het oog.”

“De modder langs de weg ziet er vreselijk uit”, vertelt een van de buren. “Het is overal en verpest echt het uitzicht op de schaduwrijke weg naar Sandringham.” Volgens een woordvoerder van landgoed Sandringham is er echter geen vuiltje aan de lucht. “De werkzaamheden werden vorig jaar voorgelegd aan het publiek, die kunnen dus geen verrassing zijn. De werken hebben als doel Sandringham veilig en plezierig te houden.”

