Waarom de Britse prinses Beatrice eindelijk kan ontsnappen aan schaduw van vader Andrew TDS

18 juli 2020

10u07

Bron: ANP 0 Royalty Prinses Beatrice (31) heeft in één keer aan al de kopzorgen rond haar huwelijk een einde gemaakt door vrijdagochtend in een besloten ceremonie Prinses Beatrice (31) heeft in één keer aan al de kopzorgen rond haar huwelijk een einde gemaakt door vrijdagochtend in een besloten ceremonie te trouwen met Edoardo Mapelli Mozzi (37) . Door alles stil te houden en het huwelijk te laten sluiten in de kapel van Royal Lodge, op het terrein van het ouderlijk huis in Windsor Great Park, hoefde ze geen rekening te houden met de paria-status van haar vader prins Andrew (60) en kon ze toch haar ouders en grootouders voor de plechtigheid uitnodigen.

Over het huwelijk van prinses Beatrice hingen twee schaduwen. Aan de ene kant was dat de corona-epidemie, die onder meer leidde tot afstel van het oorspronkelijk voor eind mei geplande huwelijk. Aan de andere kant en veel ernstiger was de schaduw van het schandaal waarin haar vader is verwikkeld.

Zijn voormalige vriendschap met de van tal van seksmisdrijven met minderjarigen beschuldigde - en deels ook veroordeelde - Amerikaan Jeffrey Epstein, en zijn vriendschap met diens latere rechterhand Ghislaine Maxwell, hebben hem in alle fatsoenlijke kringen tot ongewenst persoon gemaakt. Een grote huwelijksplechtigheid met een centrale rol voor de vader van de bruid zou ongetwijfeld tot veel afzeggingen hebben geleid en heel veel ongewenste aandacht hebben opgeleverd, en Beatrices trouwdag hebben bedorven.

Door te kiezen voor een kleine intieme plechtigheid op eigen terrein, wisten de prinses en haar ouders dat alles te voorkomen. Koningin Elizabeth en prins Philip konden even overwippen vanuit hun isolatie in het enkele kilometers verderop gelegen Windsor Castle, aan alle beperkende coronamaatregelen kon worden voldaan en er was geen fotograaf of journalist te bekennen. Bovendien maakten Beatrice en Eddy aan alle speculaties een einde en kunnen ze eindelijk hun eigen leven beginnen.

LEES OOK:

Na zoveelste uitstel, toch geen afstel: prinses Beatrice in het geheim getrouwd met Eduardo

Intimi van de Britse royal zwijgen niet langer: “Natuurlijk heeft prins Andrew met dat meisje geslapen”