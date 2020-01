Vroegere chef-kok aan het Britse koningshuis klapt uit de biecht: “Diana was geen keukenprinses” TB

Bron: Primo 0 Royalty “Prinses Diana was de slechtste kok ooit!” Dat zegt Darren McGrady, een chef-kok die vijftien jaar aan het Britse hof werkte. “Ze slaagde er ooit zelfs bijna in om het paleis te laten afbranden!”

“Diana had op een avond eens een vriendin op bezoek in Kensington Palace en ze stond erop om zelf te koken”, aldus Darren McGrady, die 22 jaar geleden, kort nadat de prinses in een verkeersongeluk overleed, de koninklijke keuken verliet. “Het was op een zondagavond. Ze wou een pastaschotel maken maar terwijl ze in de keuken bezig was, raakten de prinses en haar vriendin zodanig aan de praat dat ze alle tijd vergat. Gevolg: de pasta kookte over en de saus was aangebrand. Uiteindelijk slaagde ze er alsnog in om iets in elkaar te flansen, maar toen ze de borden terug in de keuken ging zetten, rook ze een indringende gasgeur. In paniek belde ze de brandweer.”

“Ze vertelde me het hele verhaal de dag na de feiten”, vervolgt McGrady. “Toen ik op maandagochtend in het paleis aankwam, zei ze tegen me: “Darren, wil je nu eens wat weten? Ik heb gisteren de keuken bijna laten ontploffen. Ik had het fornuis laten aanstaan. Maar weet je wat het mooiste aan het hele verhaal is? Maar liefst twaalf brandweermannen kwamen mijn vuur blussen. (lacht) Echte binken!” Neen, de prinses was geen keukenprinses. Meer zelfs, ze was een ramp in de keuken.”

Geen culinaire hoogstandjes

Darren, die ook voor vijf Amerikaanse presidenten heeft gekookt, herinnert zich nog hoe belangrijk Diana het vond dat haar zoons, William en Harry, gezond aten. “Maar dat was een hele strijd hoor”, vervolgt de kok. “Diana wou dat ze groentepuree aten, maar de jonge prinsen waren vooral verzot op hamburgers en hotdogs. Tja, dat is zo bij kinderen hé. Uiteindelijk hebben ze wel geleerd wat lekker eten is. Eigenlijk een beetje in tegenstelling tot hun grootmoeder, de Queen. Elizabeth II houdt niet van culinaire hoogstandjes. De koningin, die trouwens aan chocolade is verslaafd, wou vooral boerenkost. Ze eet gewoon om te leven. Bij haar man daarentegen is ‘t het tegenovergestelde: Prins Philip leeft echt om te eten. Hij doet niets liever dan uitgebreid dineren, met alles erop en eraan. En hij is ook zeer geïnteresseerd in voeding. Hij wil weten vanwaar hetgeen op zijn bord komt afkomstig is, of die dieren in goede omstandigheden worden gekweekt en of de groenten biologisch worden geteeld. De koningin kan dat allemaal geen barst schelen. Ze eet gewoon uit noodzaak. Als je voor zo iemand moet koken, dan haal je daar als chef echt niet veel voldoening uit.”