Vriendin van Meghan bevestigt: "Het was altijd al haar plan om de UK te verlaten"

15 januari 2020

08u37

Bron: Daily Mail, Telegraaf 0 Royalty “Het was altijd al het plan van Meghan om los te breken van de koninklijke familie.” Dat vertelt een vriendin van de hertogin aan Daily Mail. Harry en Meghan zouden ook al op zoek zijn naar een permanent verblijf in Canada.

Na het crisisberaad over de toekomst van prins Harry en Meghan maandagavond liet Queen Elizabeth weten dat er een overgangsperiode komt waarin het koppel afwisselend in Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat wonen. “Harry en Meghan hebben duidelijk gemaakt dat ze niet meer afhankelijk willen zijn van openbare middelen. Dit zijn complexe zaken die we moeten uitwerken. De definitieve beslissingen worden in de komende dagen genomen”, klonk het.

Volgens een vriendin van Meghan zou ze echter niet meer van plan zijn om in het Verenigd Koninkrijk te gaan wonen. “Het is altijd haar bedoeling geweest om de UK te verlaten en samen met Harry haar eigen imperium op te bouwen”, vertelt ze in Daily Mail. “Ze wil Archie daar niet opvoeden en wil ook niet steeds heen en weer reizen. Natuurlijk zal ze op bezoek blijven komen, maar daar is ook alles mee gezegd.”

De vriendin stelt bovendien dat Harry en Meghan op zoek zijn naar een ’permanent verblijf’ in Canada. “Ze zei dat ze graag een landhuis in Whistler wil, net buiten Vancouver. En een huis in Toronto.” De bron is er bovendien zeker van dat al haar wensen uit zullen komen. “Meghan krijgt wat ze wil”, zegt ze stellig. “Ze wil miljoenen verdienen en dat zou haar nooit lukken als ze niet samen met Harry een drastisch besluit zou nemen.”

Mentale gezondheid

Ook de gezondheid van Meghan zou volgens Britse media hebben meegespeeld in de keuze om een stap terug te doen. In oktober vorig jaar maakte de hertogin van Sussex al duidelijk dat het niet goed met haar gaat. In de documentaire ‘Harry & Meghan: An African Journey’ vertelde ze openhartig aan journalist Tom Bradby hoe ze worstelt met haar nieuwe leven als royal en moeder. “Het is moeilijk. Ik denk niet dat iemand dat echt kan begrijpen. Mijn Britse vrienden geloofden zelfs dat ik niet verder moest met Harry, omdat de Britse roddelbladen mijn leven zouden verpesten. Als Amerikaanse was ik erg naïef en snapte ik het niet. Het is ingewikkeld.”

Volgens Britse media zou het leven op Buckingham Palace haar op het randje van een zenuwinzinking hebben gebracht, waardoor ze hun plannen om zich terug te trekken versneld zouden hebben. Dat zou ook de reden zijn waarom de twee werd toegestaan meer tijd in Canada door te brengen: Meghan zou hier beter in haar vel zitten.

