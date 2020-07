Vrienden van William en Kate slaan terug: “Meghan werd met open armen ontvangen in de familie, ze is niet weggepest” MVO

26 juli 2020

09u49

Bron: The Sun 0 Royalty In ‘Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family’, een nieuwe biografie over de Britse royals, worden prins William (38) en zijn vrouw Kate Middleton (38) afgeschilderd als koud en afstandelijk. Zij zouden volgens de acteurs één van de redenen zijn dat prins Harry (35) en Meghan Markle (38) ervoor kozen om de monarchie te verlaten. Vrienden van het paar onthullen dat de troonopvolger niet blij is met “zulke leugens”: “Ze hebben Meghan met open armen in de familie opgenomen.”

In ‘Finding Freedom’ wordt geïnsinueerd dat William en Kate er alles aan deden om Meghan buiten te sluiten. “Dat is onzin”, zo verklaren vrienden van het koppel aan de Britse krant The Sun. “Ze hebben nog net niet de rode loper voor haar uitgerold. William en Kate hebben hun uiterste best gedaan opdat Meghan zich meteen thuis zou voelen in de koninklijke familie. Iedereen die iets anders beweert, kent hen duidelijk niet. Ze zijn erg aangedaan door die beschuldigingen.”

Volgens het boek zouden William en Kate Meghan genegeerd hebben na de ‘Megxit’-aankondiging. Tijdens de laatste koninklijke opdracht van de Sussexen, een misviering naar aanleiding van Commonwealth Day, zouden William en Kate alleen gepraat hebben met Edward en Sophie. Die zaten schuins achter hen. Er werd niét gesproken met Harry en Meghan, die vreemd genoeg ook achter het koppel moesten plaatsnemen en niet naast hen.

Er zou ook een incident hebben plaatsgevonden waarbij Meghan Kate vertelde dat ze in dezelfde straat ging shoppen als zij, maar Kate vertrok toch in haar eentje. “Kate vond dat zij en Meghan weinig met elkaar gemeen hadden, behalve dan dat ze in Kensington Palace woonden”, zo stelt de biografie. “Een vriendschap hebben ze nooit gehad.”

Geen rivaliteit

Dat Meghan en Kate niet door één deur konden, is volgens hun vrienden echter een leugen. “Kate nodigde Meghan al snel uit in haar privéwoning, Anmer Hall, iets dat door royals alleen gedaan wordt voor hele hechte familieleden en vrienden. Harry en Meghan stonden daar ook steeds op de gastenlijst voor Kerstmis. Kate kookte dan persoonlijk de favoriete veganistische maaltijden van Meghan. William en Kate organiseerden in 2018 ook een feestje voor Meghan, haar familie, vrienden en bruidsmeisjes om haar nakende huwelijk met Harry te vieren. En bovendien nodige Kate, een groot tennisfan, Meghan twee jaar op rij uit om samen met haar naar Wimbledon te gaan. Dat zou ze toch niet doen als ze haar niet kon uitstaan?”

Kate kookte persoonlijk Meghans favoriete veganistische maaltijden. Anonieme vriend van het koppel

Verkeerd opgevat

Daarnaast spreekt men in het boek over dé druppel die de emmer van Harry deed overlopen: een gesprek tussen hem en William dat de aanleiding werd voor de Megxit. “William heeft zijn broer gewoon gezegd dat er geen druk was om zijn romance met Meghan snel officieel te maken. Hij zei: ‘Neem alle tijd die je nodig hebt om deze vrouw te leren kennen, er is geen haast bij’. Maar dat advies schoot in het verkeerde keelgat bij een wel érg gevoelige Harry. Hij noemde William een snob en interpreteerde zijn bezorgdheid als afkeur voor Meghan.”

Dat de twee koppels heel verschillend waren ontkennen de bronnen van The Sun niet. “Maar ondanks hun twijfels hebben William en Kate Meghan met open armen ontvangen, daar kan je gewoon niet omheen. Het is dus zeker niet zo dat ze haar hebben ‘weggepest’, zoals men in ‘Finding Freedom’ beweert. Harry en Meghan hebben volledig uit eigen beweging beslist om uit het koningshuis te stappen, waarschijnlijk omdat ze zich overschaduwd voelden door andere royals, die belangrijkere opdrachten kregen dan zij. Ze wilden in feite gewoon méér in de spotlights staan. Daar hebben William en Kate geen schuld aan.”

