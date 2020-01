Vriend van Meghan over haar vlucht naar het buitenland: “Het waren niet de tabloids, het was zijn familie” MVO

15 januari 2020

20u16

Bron: People 2 Royalty Het is officieel: Harry en Meghan zullen het Verenigd Koninkrijk binnenkort verlaten. In plaats daarvan kiezen ze voor een optrekje in Noord-Amerika. Meghan is zelfs al vertrokken, en verblijft samen met baby Archie in Canada. De reden voor hun vertrek? Dat is volgens velen de constante druk van de Britse roddelbladen. Het koppel startte zelfs een rechtszaak tegen een krant die een persoonlijke brief van Meghan aan haar vader publiceerde. Maar een vriend van de voormalige actrice meent beter te weten. “Ze wilde weg van zijn familie.”

De Britse royals lijken op het eerste zicht erg close met elkaar, maar volgens een vriend van Meghan, die zijn verhaal deed in het Amerikaanse blad People, is niets minder waar. “Die Megxit is niet hoe ze het wilde aanpakken, maar ze had geen andere keuze. Er heest zo veel kwaad bloed in die familie, het was gewoon een giftige omgeving”, klinkt het. “Achter de schermen kwam niemand met Meghan overweg. Ze voelde zich eenzaam en buitengesloten.”

Geruchten over vetes tussen Meghan, Harry en de rest van de familie doen al veel langer de ronde. Maandag gaven prins Harry en zijn broer William een erg zeldzaam statement daarover: “We zijn diep, diep teleurgesteld dat het vertrek van Harry en Meghan wordt toegeschreven aan ‘pestgedrag’ van William. Dat is absoluut niet het geval.” Het is wel zo dat de relatie tussen de broers onder druk heeft gestaan sinds Meghan op het toneel verscheen. Waar de twee vroeger erg goede vrienden waren, praten ze nu nog amper met elkaar.

“William heeft Harry nog voor de verloving aangepakt over Meghan”, aldus de insider. “Hij vertrouwde haar niet. Harry en Meghan hebben zich dus nooit gesteund gevoeld. De band tussen de broers is nooit meer hetzelfde geweest. Ook Kate heeft nooit een echte band gehad met haar schoonzus.”

De tabloids zijn zeker een belangrijke factor geweest in de uiteindelijke beslissing om de monarchie achter zich te laten. “Maar als de relaties tussen Meghan en Harry’s familie anders waren geweest, was het waarschijnlijk zo’n vaart niet gelopen.”

