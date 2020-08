Voormalige Spaanse koning Juan Carlos zou in Abu Dhabi zijn ISA

07 augustus 2020

13u55

Bron: Belga 0 Royalty De voormalige Spaanse koning Juan Carlos I, die zijn land verliet omdat hij verdacht wordt van corruptie, bevindt zich volgens de Spaanse krant ABC in Abu Dhabi. Hij zou er in een luxehotel verblijven.

ABC voegt zo een nieuw land toe aan het lijstje van mogelijke plekken waar de oud-koning volgens de Spaanse pers momenteel verblijft. Sinds hij zijn vertrek aankondigde proberen de Spaanse media koortsachtig zijn verblijfplaats te achterhalen, maar tot nu toe zonder succes.

Het Spaanse koningshuis wil niet zeggen waar Juan Carlos is. Als hij dat opportuun vindt, zal de 82-jarige vader van huidig koning Felipe VI dat zelf bekendmaken, klinkt het.

Vluchtplan

Volgens ABC vertrok Juan Carlos maandagochtend met een privéjet vanuit Vigo in de regio Galicië, vergezeld van een adviseur en vier lijfwachten. Zeven uur laten zou hij geland zijn op een luchthaven van de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten.

De krant kon naar eigen zeggen het vluchtplan van de privéjet in handen krijgen, en daarop stond dat het om een vlucht van Parijs naar Abu Dhabi ging. Het toestel zou zondag vertrokken zijn vanuit Parijs om de oud-koning op te pikken in Vigo. Nog volgens de krant verblijft Juan Carlos in het luxehotel Emirates Palace hotel, maar het hotel zelf ontkent dat.

Brief

De voormalige koning liet maandag in een brief aan zijn zoon weten dat hij Spanje verlaat. Hij deed dat omwille van de "publieke weerklank" die de berichten over een smeergeldaffaire hebben uitgelokt, zo schreef hij. Met zijn vertrek zei hij te hopen dat zijn zoon zijn functie als staatshoofd "in alle rust en kalmte" kan uitoefenen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.