Voormalige Spaanse koning Juan Carlos gespot in Abu Dhabi, mogelijk onderweg naar Nieuw-Zeeland Redactie

09 augustus 2020

16u17

Bron: AD.nl, ANP 0 Royalty De Spaanse koning-emeritus Juan Carlos lijkt inderdaad in de Verenigde Arabische Emiraten te zijn. Het Spaanse medium NIUS heeft een foto gepubliceerd waarop te zien is dat de vader van koning Felipe op het vliegveld van Abu Dhabi aankomt. De nu verguisde oud-koning verliet Spanje dinsdag, achtervolgd door het gerecht vanwege mogelijke corruptie en witwassen van geld.

De brief die het voormalige staatshoofd naar zijn zoon en troonopvolger Felipe VI stuurde en vrijwel onmiddellijk door het koningshuis openbaar werd gemaakt, sloeg in Spanje in als een bom. Ondanks de vele schandalen die de 82-jarige Juan Carlos vooral in de laatste jaren van zijn koningschap veroorzaakte, is het een uitzonderlijke beslissing dat de vroegere monarch het land waarvan hij bijna 40 jaar aan het hoofd stond verlaat. Of moet verlaten.

Zeilen

Sinds de aankondiging van Juan Carlos is onduidelijk waar de gepensioneerde vorst verblijft. Eerder werd gespeculeerd dat hij mogelijk in Portugal of de Dominicaanse Republiek zou zitten. Het Spaanse ABC meldde vrijdag al op basis van vluchtgegevens dat Juan Carlos juist aan de andere kant van de wereld verbleef, in Abu Dhabi.

La Vanguardia meldt dat er een kans bestaat dat Juan Carlos later mogelijk naar Nieuw-Zeeland doorreist. Het dagblad baseert zich op uitspraken van de koning die hij tegenover vrienden zou hebben gedaan. Juan Carlos zou hebben gezegd dat als hij Spanje ooit zou verlaten hij voor Nieuw-Zeeland zou kiezen, een paradijs voor zeilers. De oud-koning is een groot liefhebber van zeilen.

Nog steeds waardering

Juan Carlos geniet onder Spanjaarden nog steeds waardering en respect voor zijn rol bij de transitie van fascistische dictatuur naar democratie. Dat blijkt uit een opiniepeiling die in opdracht van de krant El Mundo de afgelopen dagen is gehouden. Van de ondervraagden vond 42,4 procent het aandeel van de koning ‘heel belangrijk’ en nog eens 26,8 procent vond het ‘redelijk belangrijk’. Dat was zelfs zo bij aanhangers van de linkse partij Unidas Podemos.

El Mundo liet ook vragen naar de mening van de Spanjaarden over het vertrek van de voormalige koning. Maar liefst 62,3 procent van de ondervraagden vond het een ‘slecht idee’ dat de koning Spanje had verlaten, tegen 27,2 procent die het wel kon billijken. Los daarvan meende maar liefst 80,3 procent dat de koning zich bij justitie moet verantwoorden voor eventuele misstanden. Dat percentage lag bij aanhangers van de regeringspartijen PSOE (93,8) en Podemos (97,3) het hoogst.

Saudi-Arabië

De advocaat van de koning stelde eerder in de week dat Juan Carlos ten allen tijde beschikbaar zou zijn voor het gerecht. In Spanje is overigens nog geen onderzoek ingesteld naar de koning-emeritus, maar bij het Hooggerechtshof wordt wel onderzocht of er sprake is van onregelmatigheden bij de toekenning van een contract voor de bouw van een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië. De koning zou daarvoor honderd miljoen euro hebben ontvangen van de Saudische koning.

