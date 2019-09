Voormalige nanny van Meghan Markle wil niet langer zwijgen: “Ze breekt alle harten” TDS

Bron: National Enquirer 2 Royalty Prins Harry (34) en Meghan Markle (37) en hun zoektocht naar een geschikte nanny: het leek maar niet te willen lukken. Hoewel het huidige kindermeisje het intussen al een tijdje volhoudt en bij de royals enorm in de smaak zou vallen, namen eerder al twee kindermeisjes van het koppel binnen de 6 weken ontslag. In de Amerikaanse media doet één van die kindermeisjes nu uit de doeken waarom ze er de brui aan gaf.

“Meghan Markle gedraagt zich als een monster achter de schermen.” Meer woorden heeft één van de voormalige kindermeisjes van de royals naar eigen zeggen niet nodig om de situatie te beschrijven. “Ze wil alles controleren. Baby Archie was nog niet eens 7 weken oud toen ze alweer op zoek ging naar een nieuwe nanny. Ze heeft zoveel schrik dat haar kindje zich zal hechten aan iemand anders. Ze verdraagt het daarom niet zo goed als anderen de baby lang vasthouden.”

In ruil voor het verborgen houden van haar identiteit wil de voormalige nanny spreken over hoe Meghan om zou gaan met het moederschap. Opvallend genoeg zou Meghan niet alleen haar personeel weg willen houden van Archie, maar ook haar eigen moeder Doria. Toen Meghan nog in verwachting was, werd vermoed dat haar moeder een belangrijke rol zou krijgen tijdens de opvoeding van de baby, maar dat lijkt nu toch anders uitgedraaid. “De laatste keer dat Doria in het Verenigd Koninkrijk was, liet Meghan haar moeder de baby amper vasthouden. Een aantal minuten misschien, veel meer was het niet. En zelfs Harry mag zijn gang niet zomaar gaan om Archie te liefkozen. Hij mag hun kindje uiteraard altijd oppakken wanneer hij dat wenst, maar Meghan heeft wel graag dat ze daar altijd bij is.”

Teugels in handen

Volgens de voormalige nanny heeft de hertogin de teugels stevig in handen. “Meghan en Harry werden begin september uitgenodigd door de Queen voor een vakantie. Het staatshoofd nodigt haar familieleden altijd uit voor haar verblijf in het Schotse Balmoral. Maar Meghan stelde een veto, en zei dat Archie nog veel te jong was om zo’n afstanden af te leggen”, klinkt het. “Terwijl dat eigenlijk een excuus was. Meghan en Harry hadden er dan ook al vier verschillende trips opzitten door Europa.”

Door het besluit zou Markle op het hart van de Queen hebben getrapt. “Elizabeth was kwaad en triest tegelijk. Ze keek er naar uit om tijd door te brengen met de kleinkinderen”, aldus de nanny. Door de situatie zou ook het huwelijk met Harry soms onder druk komen te staan. “Ja, hun relatie is eerder vluchtig dezer dagen. Harry zou willen dat ze meer als een traditionele Britse royal gedraagt. Maar Meghan heeft al gezegd dat ze nooit kan en zal worden zoals Kate Middleton.”

Stormloop richting uitgang

Niet alleen de voormalige kindermeisjes namen overigens snel ontslag, want in minder dan een jaar tijd hebben ook zowat alle voorname persoonlijke assistenten van prins Harry en Meghan Markle ontslag genomen. Volgens bronnen dicht bij het paleis was er al sprake van een “ware stormloop richting uitgang”. Assistente Melissa Touabti gaf haar job al na een half jaar op, een paar weken later gaf privésecretaresse Samantha Cohen haar ontslag. Daarna was het de beurt aan Meghans bodyguard, die er na een half jaar de brui aan gaf, en ook assistentes Amy Pickerall en Heather Wong stapten even later op.