Voormalige medeacteur lovend over Meghan Markle: "Ze is ook in het echte leven een prinses"

21 maart 2019

17u18

Bron: People 0 Royalty Gregg Sulkin (26), die in 2015 aan de zijde van Meghan Markle (37) acteerde in de film ‘Anti-Social’, heeft zich in een interview erg lovend uitgelaten over de hertogin van Sussex.

“Iedereen kent haar nu als een prinses, maar ook in het echte leven is ze echt als een prinses”, vertelt Sulkin in het programma ‘Fair Game with Kristine Leahy’. “Ze is een van de meest klassevolle, vriendelijkste, oprechte en eerlijke mensen die ik ooit ontmoet heb.”

Het verbaast de Britse acteur dan ook niet dat de voormalige actrice zich zo gemakkelijk heeft kunnen inwerken in haar nieuwe rol als lid van de koninklijke familie. “Ze is een superster. Ze was een superster. Ik ben echt trots dat ze deel uitmaakt van de geschiedenis van mijn land, en niet alleen omdat ik een persoonlijke relatie met haar heb. Ik denk gewoon dat de manier waarop ze ermee omgaat, met de pers enzo ... Het is niet gemakkelijk geweest voor haar. En ze bleef vastbesloten: ‘When they go low, we go high’, dat soort mentaliteit. Het is echt een klassevrouw.”