Voormalige manager is nog steeds in dienst: Meghan Markle zet koninklijk pr-team (opnieuw) buitenspel IDR

06 september 2019

12u10

Bron: Daily Mail 0 Royalty Meghan Markle (38) mag tegenwoordig dan wel door het leven gaan als een lid van de Britse koninklijke familie, dat betekent niet dat de echtgenote van prins Harry (34) ook bereid is om haar Hollywoodleventje zomaar op te geven. Ze doet nog steeds beroep op een aantal mensen uit haar acteerperiode, waaronder haar toenmalige manager. En dat valt niet in goede aarde in Buckingham Palace, zo blijkt...

Volgens de Britse media zit het er opnieuw bovenarms op tussen Meghan en de koninklijke entourage. Want hoewel Meghan over een heel arsenaal aan koninklijk personeel beschikt, lijkt ze geen van hen goed genoeg te vinden om haar te vertegenwoordigen. Zo doet Markle nog steeds een beroep haar impresario, advocaat en manager uit haar hoogdagen als actrice. “Meghan gelooft niet dat het pr-team van de koninklijke familie haar kan vertegenwoordigen”, klinkt het. “Het voelt aan alsof ze op ons neerkijkt. “

Vooral de invloed van Meghans impresario Nick Collins baart Buckingham Palace zorgen. “Nick bepaald waar Meghan al dan niet mee instemt”, klinkt het. “Zo heeft hij, samen met Meghans advocaat en manager, haar aangepraat dat ze een kinderboek moest schrijven. Wat Meghan ook gedaan heeft. Hoewel het boek nog moet uitgegeven worden, is de hertogin er nu al zeker van dat het een regelrecht succes gaat zijn. Los van het feit dat het koninklijke pr-team dit perfect in goede banen kan leiden voor haar, gaat Meghan voorbij aan het verschil tussen persoonlijk en algemeen belang. Bovendien lijkt ze nog steeds niet te beseffen dat ze afscheid moet nemen van haar oude Hollywoodleventje nu ze tot de koninklijke familie behoort. Nee, haar gedrag is niet waar de Windsors op gehoopt hadden...”

Werk aan de winkel

Eerder deze week trapte Meghan ook nog eens op flink wat tenen door hulp te zoeken bij Sunshine Sachs, een gerenommeerd PR-bedrijf uit Hollywood wiens klanten tot de groten der aarde behoren. Zoals Michael Jackson en Harvey Weinstein, twee beruchte beroemdheden die heel wat woelige watertjes moesten doorzwemmen. Het bedrijf is dan ook één van de beste op het gebied van crisisbeheersing en het beperken en herstellen van imagoschade. Sunshine Sachs heeft Markle trouwens al eens eerder vertegenwoordigd, toen ze nog actrice was bij de serie ‘Suits’. Meghan hoopt nu dat het bedrijf haar kan helpen de vele onwaarheden en misvattingen over haar de kop in te drukken.

Haar nieuwe entourage heeft alvast heel wat werk voor de boeg. Meghan en haar man prins Harry bevinden zich momenteel in het oog van een imagostorm. Het koppel wordt voortdurend overspoeld door kritiek. Van het prijskaartje van 2,6 miljoen euro voor de renovatie van hun woning, over het verbreken van de banden met haar vader Thomas en de rest van haar familie, tot de vermeende ruzie tussen haar en Kate Middleton: het lijkt er op dat Markle voor haast alles wat ze doet wordt neergesabeld door de media en het Britse volk. Ook de trip naar Ibiza dat het koppel samen met baby Archie maakte voor Meghans 38e verjaardag, doet heel wat stof opwaaien. Het gezinnetje maakte daarbij immers gebruik van een privéjet, iets wat voor veel mensen niet door de beugel kan. Vooral dan omdat ‘ecostrijder’ Harry in juli nog op zijn eigen Instagram-pagina geschreven had dat ‘met bijna 7,7 miljard mensen die deze aarde bewonen, elke keuze, elke voetafdruk, elke actie een verschil maakt.’ In augustus vertelde hij ook in de Britse Vogue maximaal twee kinderen te willen vanwege het milieu. Dat net hij een privéjet inschakelt, vinden veel mensen hypocriet.

Buitenstaanders uit Amerika

Op de steun van het paleis hoeven de twee waarschijnlijk wel niet meer te rekenen. Naar verluidt is Buckingham Palace erg verontwaardigd over de invloed van buitenaf. “Dat je een bedrijf uit Hollywood inhuurt om je te laten vertegenwoordigen, terwijl je een lid van de koninklijke familie bent, is op zijn minst gezegd onorthodox”, klinkt het. “De hoge ambtenaren binnen de koninklijke staf zijn de laatste maanden verbijsterd over het feit dat Harry en Meghan de adviezen van hun eigen, zeer professionele team blijven negeren, maar in plaats daarvan wel zullen luisteren naar buitenstaanders uit Amerika.”