Voormalige BFF Meghan Markle wil onthullend boek over haar schrijven: “Niets meer te verliezen”

12 juli 2020

Bron: Daily Mail 0 Royalty Jarenlang waren presentatrice en styliste Jessica Mulroney (40) en Meghan Markle (38) onafscheidelijk, maar hun vriendschap kreeg recent enkele flinke klappen. Dat Meghan niets meer met haar voormalige beste vriendin te maken wil hebben, doet pijn. Zoveel pijn, dat Jessica overweegt om al haar geheimen op tafel te leggen in een onthullend boek.

De vriendschap tussen de Canadese Jessica Mulroney en de Amerikaanse Meghan Markle loopt op z'n laatste benen. Oorzaak van het geschil is een discussie die blogster Sasha Exeter enkele weken geleden met Jessica had. Toen zij haar volgers opriep om zich openlijk uit te spreken tegen racisme, naar aanleiding van het overlijden van George Floyd, voelde Jessica zich persoonlijk aangesproken. Ze reageerde door enkele berichten met bedreigingen naar de blogster te sturen. “Ik ga je aanklagen en ik kan je carrière vernietigen”, klonk het onder meer. Sasha sloeg terug in een video die ze online plaatste: “Mij bedreigen tijdens een wereldwijde discussie over structureel racisme gaat m’n petje te boven. Ik noem Jessica geen racist, maar ze is zich wel heel bewust van haar rijkdom en haar privileges vanwege haar witte huidskleur.”

Koude oorlog

Het zorgde ervoor dat ‘I Do Redo’, de televisieshow van Jessica, gecanceld werd en ze ook uit het tv-programma ‘Good Morning America’ geweerd werd. Ook haar vriendschap met Meghan lijdt eronder. “Meghan is doodsbenauwd dat ze nu meegesleurd gaat worden in deze hele hetze”, verklaarde een goeie vriend van de echtgenote van prins Harry een tijdje geleden in de Britse krant Daily Mail. “Ze zegt dat Jessica geen racist is, maar dat ze deze situatie op een pijnlijk foute manier heeft afgehandeld. Ze wil niet langer geassocieerd worden met haar vriendin, of toch in elk geval niet meer samen met haar gezien worden. Zo wil Meghan haar eigen goede reputatie verzekeren. Dit zou wel eens het einde van de jarenlange vriendschap kunnen betekenen. Het is nu koude oorlog tussen de twee.”

Wanhopige telefoontjes

Een ‘wanhopige’ Jessica zou er nu alles aan doen om de radiostilte tussen de twee voormalige vriendinnen te beëindigen. “Ze belt Meghan non-stop en belt ook naar gemeenschappelijke vrienden om te proberen om hun vriendschap te herstellen", klinkt het in de Daily Mail. “Ze is er kapot van dat Meghan haar de rug heeft toegekeerd, net op het moment waarop ze haar het hardst nodig heeft. Maar hun vrienden hebben haar gezegd dat ze geen reactie van Meghan moet verwachten: wanneer zij klaar is met iemand, is dat voor altijd. Net zoals bij haar familie."

Onthullend boek

Meghan laat haar minachting voor haar voormalige vriendin ondertussen duidelijk merken. Zo weigerde ze om vorige maand contact op te nemen met Ivy, het dochtertje van Jessica en Meghans petekindje, toen die jarig was. Naar verluidt vertelt ze ook aan wie het maar wil horen dat Jessica haar koninklijke status gebruikt heeft om haar carrière een nieuwe boost te geven.

Heel wat mensen moeten accepteren dat ze nooit meer iets van haar zullen horen.

Jessica weet zich geen raad meer, klinkt het bij vrienden. Daarom overweegt ze nu om een onthullend boek over Meghan te schrijven, “omdat ze toch niets meer te verliezen heeft.” Het boek zou over de periode gaan waarin beide vrouwen in Canada woonden, toen Meghan de tv-show ‘Suits’ filmde. Nog voor haar huwelijk met Harry dus.

Oude vrienden

Als het een troost voor Jessica mag zijn, ze is niet de enige vriendin die Meghan in de kou heeft laten staan. “Ze heeft bijna al haar oude vrienden uit LA uit haar leven geweerd", klinkt het. “Ze waren zo opgewonden om haar te zien toen ze weer naar huis kwam en ze verwachtten allemaal om iets van haar te horen. Maar ze heeft met niemand contact opgenomen. Vrienden hebben geprobeerd om contact te leggen via Doria (Meghans moeder, red.) maar ze neemt haar telefoon niet op en haar oude telefoonnummers werken niet meer. Heel wat mensen zijn droevig dat ze hen negeert. Ze moeten accepteren dat ze nooit meer iets van haar zullen horen.”

