Voormalig keizer Akihito van Japan verliest even bewustzijn

Voormalig keizer Akihito van Japan verliet even bewustzijn

30 januari 2020

06u53

De voormalig keizer van Japan, Akihito, heeft vandaag kortstondig het bewustzijn verloren. De 86-jarige keizer-emeritus kwam echter snel weer bij positieven en had ontbijt zoals altijd, meldde het Japanse persbureau Kyodo.



Verdere details over de gezondheidssituatie van de vorig jaar afgetreden keizer gaf het bureau dat de zaken van de keizerlijke familie beheert, niet. Akihito is in het verleden behandeld aan prostaatkanker en aan hartkwalen. Vanwege gezondheidsproblemen deed hij afgelopen jaar afstand van de troon. Zijn zoon Naruhito is hem afgelopen mei opgevolgd.