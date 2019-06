Voor Harry probeerde Meghan het eerst bij deze ‘X Factor’-winnaar: “Hij negeerde haar na een tijdje” TK

20 juni 2019

13u57

Bron: Heat Magazine 0 Royalty Van actrice tot prinses: het leven van Meghan Markle lijkt wel een volwaardig sprookje. Maar wie denkt dat dat een kwestie van geluk was, heeft het bij het verkeerde eind. Meghan was immers naarstig op zoek naar een Britse man toen ze prins Harry leerde kennen, vertellen verschillende bronnen. En ze probeerde het onder meer bij Matt Cardle, de winnaar van de plaatselijke ‘X Factor’ in 2015.

Nadat Meghan in 2013 scheidde van haar eerste man, Trevor Engelson, had Meghan het gehad met de Amerikaanse mannen. Ze richtte haar pijlen nadrukkelijk op Groot-Brittannië. Dat vertelde haar voormalige Britse vriendin en tv-gezicht Lizzie Cundy eerder al aan verschillende media. “Ze was toen heel relaxed en hield wel van een drankje. Het was leuk om in haar buurt te zijn, en ze peilde heel geïnteresseerd naar mijn kinderen. En ze vroeg me of ik geen bekende single Britten kende”, klonk het. “Zo toonde ze me berichten van voetballer Ashley Cole. Hij wilde graag met haar afspreken en ze vroeg of het een goede keuze was. Maar ik zei dat ze beter kon krijgen en dat we haar een beter optie zouden vinden.”

Maar Cole was niet de enige man die Meghan overwoog. Zo had ze ook duidelijk een boontje voor zanger Matt Cardle. “Matt begon haar begin 2015 te volgen op sociale media. Hij vond haar gewoon een knappe vrouw en actrice. Hij was dan ook stomverbaasd toen ze hem opeens privéberichten begon te sturen. Ze zei dat ze een grote fan was van zijn werk, en na een tijdje stelde ze ook voor om af te spreken." Zo ver kwam het echter nooit. “Matt leerde niet veel later zijn huidige vriendin Amber kennen. Hij vond het dan niet netjes om nog met haar contact te onderhouden en begon haar uiteindelijk te negeren.”

De vriendschap tussen Lizzie Cundy en Meghan is intussen al een tijdje voorbij. “Ik heb haar niet meer gehoord sinds ze met Harry begon te daten. Volgens mij kreeg ze toen het advies om alle contact met mensen in de media te verbreken.” Dat is ook de mening van Piers Morgan. De presentator kloeg vorig jaar steen en been over de ‘onbeleefdheid’ van Meghan, die hem na een etentje in de zomer van 2016 beloofde om te blijven afspreken. “Maar ze leerde later die avond Harry kennen en ging op date met hem. Ik heb haar nooit meer gehoord.”