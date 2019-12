Voltallige koninklijke familie tekent present voor het kerstconcert (en dat is erg zeldzaam) TK

18 december 2019

18u24 0 Royalty Vanmiddag vond op het paleis het jaarlijkse kerstconcert plaats. Aanwezig: de voltallige koninklijke familie, met uitzondering van de kleinkinderen. Zowel koning Albert als koningin Paola, koning Filip en koningin Mathilde, prins Astrid en prins Lorenz alsook prins Laurent en prinses Claire tekenden present. Vooral de komst van dat laatste paar was een grote verrassing, aangezien prins Laurent eerder deze maand had laten weten dat hij ‘andere dingen te doen had’.

Ieder jaar organiseren koning Filip en koningin Mathilde, die beiden openlijk fan zijn van muziek, een kerstconcert. Het is echter zeven jaar geleden dat de koning daar de hele familie voor bij elkaar kreeg. Vorig jaar was zijn vader, koning Albert, er voor het eerst bij, maar toen ontbrak prins Laurent. Ook dit jaar zag het ernaar uit dat zijn broer niet naar het paleis zou afzakken - “Ik heb een privé-afspraak”, klonk het op voorhand -, maar hij poseerde dan toch voor de aanwezige pers.

De relatie tussen de twee broers is de laatste tijd erg verzuurd. Zo stuurde Laurent zijn kat naar Koningsdag op 15 november, al ontkende hij dat dat een protestactie was. “Ik had toen andere dingen te doen”, meldde hij later. Toch valt niet te ontkennen dat de twee momenteel met moeite door één deur kunnen. Laurent was altijd al een buitenbeentje, maar toen hij vorig jaar zonder toestemming van de regering naar een receptie van het Chinese leger ging en bijgevolg een deel van zijn dotatie kwijtraakte, was het hek helemaal van de dam. En toen de prins eerder dit jaar een boze brief naar de regering stuurde over de 50 miljoen euro die zijn regering nog van Libië moet krijgen - opnieuw zonder medeweten van de koning -, vielen er naar verluidt harde woorden op het paleis. “Elke strubbeling die Laurent veroorzaakt, is een smet op de monarchie. Filip kan nog zo hard zijn best doen om een goede koning te zijn, Laurent doet al die inspanningen telkens weer teniet. Voor de partijen die de monarchie weg willen, is zo’n brief koren op de molen”, verklaarde professor Van den Wijngaert toen in Dag Allemaal.

Moeilijke jeugd

Laurent zelf vindt dan weer dat hij het allerminst makkelijk heeft. In een interview met nieuwssite Politici afgelopen zomer vertelde hij dat hij een moeilijke kindertijd kende. Vooral thuis kreeg hij het zwaar te verduren, omdat Filip volgens hem een voorkeursbehandeling kreeg. Zijn oudere broer zou meer aandacht en kansen hebben gehad. Albert en Paola, hun ouders, waren niet aanwezig. Boudewijn hield zich vooral bezig met Filip, gezien die opgeleid werd om zijn troonopvolger te worden. “Kinderen begrijpen dat niet”, aldus Laurent. “Dat hun oudere broer anders wordt behandeld. Daar stel je jezelf veel vragen bij.”

Tijdens zijn schooljaren worstelde hij blijkbaar ook met dyslexie. Daar bovenop werd hij als Franstalige naar Nederlandse scholen gestuurd, waar hij gepest werd vanwege zijn taalachterstand.

Wie klaarblijkelijk wel goed gedijt op school, is prinses Elisabeth, de oudste dochter van koning Filip en bijgevolg onze troonopvolger. Ook zij was aanwezig op het kerstconcert, ondanks het feit dat ze in het buitenland studeert. Haar school, het UCW Atlantic College in St Donats in Wales, geeft zijn studenten echter vier weken kerstvakantie, waardoor de prinses toch aanwezig kon zijn.

Elisabeth lijkt het prima te doen aan de prestigieuze internationale school, waar ze intussen al anderhalf jaar verblijft. Samen met zo’n 350 medestudenten uit meer dan honderd verschillende landen en uit alle lagen van de bevolking, hoopt ze aan het einde van het jaar haar International Baccalaureate te behalen. Dat pre-universitair diploma stoomt de leerlingen klaar voor sommige van de hoogst aangeschreven onderwijsinstellingen ter wereld. Kostenplaatje: minstens 25.000 euro per jaar, al worden er ook heel wat studiebeurzen uitgereikt om elitarisme een stap voor te zijn.

Studenten slapen er met vier op een kamer, en de lessen duren maar tot één uur ’s middags, maar de rest van de dag is zeker geen vrije tijd. Dan staat de zogenaamde ontwikkeling van de persoonlijkheid centraal, met een grote nadruk op het organiseren van conferenties en studentenraden, en vooral ook vrijwilligerswerk. Dat gaat van zich ontfermen over plaatselijke bejaarden tot het leren deelnemen aan reddingsacties op het Kanaal van Bristol, beneden aan de klip waar de school op uitkijkt. Eric de Beukelaer, de voormalige woordvoerder van de Belgische bisschoppen, liep zelf ook school aan Atlantic College en weet welke filosofie achter de school schuilt. “Het idee luidt: kijk hoe verschillend we zijn en hoe moeilijk het is om met elkaar samen te leven. Het doel is om je identiteit te bewaren en tegelijk van deze wereld een betere plaats te maken, daar komt het op neer.”

Het is een filosofie die in trek is bij de royals, want ook de Nederlandse koning Willem-Alexander volgde les aan Atlantic College, net als prinses Raiyah bint Hussein, de halfzus van de Jordaanse vorst Abdullah II. Haar moeder koningin Noor is vandaag, samen met niemand minder dan de Britse Queen, erevoorzitster van de school.