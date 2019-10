Volg hier LIVE de verjaardagsfestiviteiten van prinses Elisabeth MVO

25 oktober 2019

07u50 60 Royalty Kroonprinses Elisabeth viert vandaag haar achttiende verjaardag. De verjaardag van de troonopvolgster wordt gevierd met een grote plechtigheid in het Koninklijk Paleis in Brussel in aanwezigheid van de hele koninklijke familie en heel wat belangrijke gasten. Onder andere Songfestivalzangeres Blanche en de Koninklijke Balletschool van Antwerpen zullen er optreden voor prinses Elisabeth.

VTM Nieuws zendt de verjaardag van de kroonprinses live uit in een extra uitzending bij VTM die ook via HLN.be te volgen is. Cathérine Moerkerke heeft in de studio in Vilvoorde royalty-kenner Jo Depoorter te gast die deskundige commentaar geeft bij deze historische gebeurtenis. VTM-journalistes Eva Peeters en Birgit Herteleer volgen alles ter plaatse in Brussel.

De uitzending start om 10u30 op VTM en HLN.be en duurt vermoedelijk tot 12u25. Voor de productie werken de vier belangrijkste omroepen van België samen.