Volg het hier: Prinses Eugenie trouwt met Jack Brooksbank (in een jurk van een Belgische ontwerper) KD/TK

12 oktober 2018

11u09 0 Royalty Het is een hoogdag voor de Britse koninklijke familie en de fans van royalty-evenementen. Prinses Eugenie (28) - kleindochter van de Queen en nicht van prins William en prins Harry - en zakenman Jack Brooksbank (31) geven elkaar vandaag het jawoord in het Windsor Castle. Volg hier live alle gebeurtenissen.

Het huwelijk van prinses Eugenie en Jack Brooksbank had eigenlijk in de zomer moeten plaatsvinden, maar dat werd verboden wegens het protocol. De prinses moest wachten tot alle feestelijkheden rond de trouwdag van haar neef prins Harry en zijn bruid Meghan Markle, die op 19 mei huwden, voorbij waren.

Naar verluidt wil Eugenie, die negende in lijn is voor de Britse troon, niet onderdoen voor het grootse huwelijk van haar neef Harry. Ook zij zal haar jawoord geven in dezelfde St. George’s Chapel op Windsor Castle en voor die ceremonie heeft het paar liefst 850 gasten uitgenodigd. Dat zijn er 250 meer dan bij het huwelijk van Harry en Meghan. Er kunnen trouwens officieel maar 800 gasten de kapel binnen, dus er moeten 50 stoelen worden bijgezet.

Koets en paarden

Na de ceremonie vertrekt het kersverse echtpaar voor een korte processie per koets doorheen de straten. De koets wordt getrokken door vier paarden Windsor Grey-paarden, die toebehoren tot de koninklijke familie. Twee van de paarden, die luisteren naar de namen Tyrone en Storm, trokken ook de koets van Harry en Meghan eerder dit jaar. De Windsor Grey-paarden worden al generaties lang ingezet bij huwelijksceremoniën. De traditie werd ingevoerd ten tijde van Queen Victorie, die regeerde in de 19de eeuw.

Hoge beveiligingskosten

"Ik ben niet rechtstreeks betrokken bij de planning", zei Eugenies vader, de Duke of York, net voor de plechtigheid. "Alle goedkeuring gaat via de Queen. Er zijn wat meer mensen dan bij de meeste huwelijken. Er zijn er zelfs een paar meer dan bij Harry. Maar dat is gewoon de natuur van Eugenie en Jack. Ze hebben zoveel vrienden dat ze een kerk van deze grootte nodig hebben om iedereen er in te doen passen."

Het bruidspaar zal na de ceremonie ook een koninklijke rijtoer maken doorheen Windsor, al is die wel een stuk korter dan die van Harry en Meghan. Waar zij een 3,3 kilometer aflegden, is dit bij Eugenie maar 1 kilometer. Toch zorgt dit aspect voor groot ongenoegen bij de Britten. Dit jaagt de veiligheidskosten, die nu geraamd worden op 2,2 miljoen euro, ferm de hoogte in. Het politiekorps van het kleine Windsor, dat opdraait voor de beveiligingskosten van de twee koninklijke huwelijken in 2018, zou inmiddels bijna blut zijn. De andere kosten van het huwelijk worden gedragen door Prins Andrew en zijn moeder koningin Elisabeth.

Bruid en bruidegom

De bruid kwam iets voor 11 uur (plaatselijke tijd) aan bij St. George’s Chapel in een Rolls Royce Phantom VI, samen met haar vader prins Andrew. Die wagen werd haar uitgeleend door de Queen en is dezelfde auto waarin Kate Middelton naar haar huwelijk reed.

Eugenie draagt een trouwjurk van het relatief onbekende Britse label Peter Pilotto. Volgens het paleis werkte de prinses nauw samen met ontwerpersduo Peter Pilotto en Christopher De Vos. Die laatste heeft de Belgisch-Peruviaanse nationaliteit en studeerde in Antwerpen.

Het gaat om een jurk met lange mouwen, een aansluitend lijfje en een volle rok, en een lange sleep. Ze vroeg ook uitdrukkelijk om een trouwjurk met een lage ruguitsnijding, volgens de Britse pers omdat ze de littekens op haar rug wil laten zien. Het litteken is door de open rug ook echt heel duidelijk zichtbaar. Eugenie onderging op 12-jarige leeftijd immers een zware operatie om de kromming in haar ruggengraat - ze leed aan scoliosis - te corrigeren. De chirurg die haar toen hielp, is overigens uitgenodigd voor het huwelijk.

De tiara die de bruid draagt, werd haar uitgeleend door de Queen. Het betreft Greville Emerald Kokoshnik Tiara, die bestaat uit briljanten en diamanten in een platina setting. Aan beide zijkanten zitten er zes smaragden. Eugenie draagt daarnaast ook oorbellen met diamanten en smaragden, een geschenk van haar aanstaande man. De schoenen zijn van ontwerpster Charlotte Olympia.

Mooie ceremonie

Het bruidskoppel legde meteen aan het begin van de ceremonie hun geloften af, en meteen daarna werden de ringen uitgewisseld. De zang werd verzorgd door Andrea Bocelli.

Eugenies zus Beatrice las een fragment voor uit 'The Great Gatsby' van F. Scott Fitzgerald.

Bruidskindjes

De bruidskindjes van dienst zijn de kinderen van prins William en zijn vrouw Kate. De twee waren eveneens bruidskinderen bij het huwelijk van hun tante Pippa, alsook bij dat van prins Harry met Meghan. Een van de kinderen viel overigens op de trappen van de kerk.

Koninklijke familie in grote getale aanwezig

De leden van de koninklijke familie kwamen vanaf 10u30 toe (plaatstelijke tijd). Prins Harry en Meghan waren bij de eersten die arriveerden en haastten zich de kerk in. Zij trouwden vijf maanden eerder trouwens in dezelfde kerk. Iets later kwamen prins William en Kate aan. Ook de zwangere Pippa Middleton, de zus van Kate, was uitgenodigd.

De Queen en haar echtgenoot prins Phillip waren beiden aanwezig. De prins was op voorhand niet zeker of hij, door zijn gezondheidstoestand, het huwelijk zou kunnen meemaken. Grote afwezige is Camilla, echtgenote van prins Charles. Zij had andere verplichtingen.

Beroemde gasten

Om 8u30 gingen de deuren van de St. George's Chapel op Windsor Castle open. De gasten druppelden gestaag binnen, en trotseerden daarbij de fikse wind. Onder meer prins Harry's ex Chelsy Davy, Robbie Williams en model Noami Campbell zijn aanwezig. Zij moeten vrij lang wachten in de kapel, maar krijgen in tussentijd wel een optreden van de Royal Philharmonic Orchestra te horen.

Chelsy Davy, de ex van prins Harry, staat op de gastenlijst van het evenement. De Britse zakenvrouw en prinses Eugenie hebben altijd een vriendschappelijke band onderhouden.

Model en actrice Cara Delevingne is eveneens aanwezig. Zij koos voor een broekpak mét hoge hoed.

Topmodel Naomi Campbell is één van de eerste grote namen die op het huwelijk arriveert. Net voor haar werd actrice Demi Moore gespot terwijl ze richting de kapel wandelde.

De Amerikaanse actrice Liv Tyler, bekend van 'Lord of the Rings', staat ook op de gastenlijst. Robbie Williams is aanwezig samen met zijn vrouw Ayda Field en haar moeder. Door de sterke wind verloor Robbies schoonmoeder even haar hoedje.

De Britse zanger James Blunt is samen met zijn vrouw aanwezig op het huwelijk. Beide waren ook van de partij bij het feest van Harry en Meghan.

De Britse komiek Stephen Fry trotseert samen met zijn echtgenoot Elliot Spence de harde wind op weg naar de kapel.