Visagist van koningin Mathilde verhoord in onderzoek naar diefstal kroonjuwelen

18 december 2018

09u27

Bron: Het Nieuwsblad 0 Royalty De visagist van koningin Mathilde is gisteren een hele dag verhoord in het onderzoek naar de diefstal van een deel van de Luxemburgse kroonjuwelen. J.V. mocht na de ondervraging naar huis, schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg dinsdag.

De gebrevetteerde hofleverancier werd maandag op vraag van het Luxemburgse gerecht in Brussel opgepakt. Luxemburgse speurders waren speciaal naar Brussel afgereisd om het verhoor van J.V. bij te wonen. Zij zoeken de dief die eerder dit jaar juwelen ontvreemd heeft in het paleis van groothertog Hendrik en zijn vrouw Maria Teresa in Luxemburg Stad. De diefstal ging niet gepaard met braak, waardoor de speurders ervan uitgaan dat een bevoorrecht bezoeker van het paleis de feiten gepleegd heeft of daarbij geholpen heeft.

J.V. kwam in de kijker van de Luxemburgse rechercheurs, omdat hij naast koningin Mathilde, koningin Paola en prinses Claire ook de vrouwen schminkte op het huwelijksfeest van de Luxemburgse erfprins Willem en de Belgische prinses Stéphanie in 2012. Ook het sporenonderzoek bracht elementen aan het licht waarbij J.V. maandag uitleg moest geven. De visagist ontkent naar verluidt dat hij bij de juwelendiefstal in Luxemburg betrokken is. Na verhoor mocht hij huiswaarts keren. Het onderzoek loopt ondertussen voort.