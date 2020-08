Virginia Roberts onthult details over ‘vreselijke nacht’ met prins Andrew: “Hij wilde dat ik zijn voeten likte” MVO

07 augustus 2020

19u41 1 Royalty Virginia Roberts (36) onthulde in de rechtbank van New York nieuwe informatie over haar “vreselijke nacht” met prins Andrew. Roberts beweert dat de man haar dwong tot seks. “Het waren de ergste tien minuten van mijn leven”, klinkt het.

Het voorval zou hebben plaatsgevonden in 2001, nadat Andrew samen met Virginia naar een Londense nachtclub trok. Virginia was op dat moment 17 jaar oud. “Hij had een extreme voetenfetish”, herinnert ze zich. “Hij zoog aan mijn tenen en likte aan mijn voetzolen. Door zijn obsessie met mijn voeten schoot ik in de lach, maar érgens trok ik wel de lijn. Zeker wanneer het ging over alles dat ‘míjn tong’ en ‘voeten’ in één zin omvatte. Dat weigerde ik. Het duurde echter niet lang voor hij zo opgewonden was dat hij met me naar bed wilde. Dus gingen we naar mijn slaapkamer - die ik had gekregen in het buitenverblijf van Ghislaine Maxwell - voor de langste tien minuten van mijn leven.”

Volgens Virginia deed ze wat de prins wilde omdat ze wist dat Jeffrey Epstein, die haar als seksslaaf verhandelde, en Ghislaine Maxwell haar anders zouden straffen. “Epstein kwam achteraf vragen hoe het gegaan was. Hij zei dat hij de ‘gore details’ niet wilde weten, hij wilde alleen checken of ik zijn vriend Andrew wel tevreden had gehouden.”

Andrew ontkent alle beschuldigingen met klem. In een interview met BBC verklaarde hij dat hij Virginia nooit ontmoet heeft, maar verschillende foto’s en getuigenissen spreken dat tegen.

